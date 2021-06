https://cz.sputniknews.com/20210602/prezidentem-izraele-se-stal-syn-byvaleho-prezidenta-jicchak-herzog-14707722.html

Prezidentem Izraele se stal syn bývalého prezidenta Jicchak Herzog

Prezidentem Izraele se stal syn bývalého prezidenta Jicchak Herzog

Jicchak Herzog, syn šestého izraelského prezidenta a předseda Židovské agentury byl zvolen 11. prezidentem Izraele, uvádí rozhlasová stanice Galei Zahal. 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T15:16+0200

2021-06-02T15:16+0200

2021-06-02T15:16+0200

svět

prezident

izrael

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/14707828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84027dfec4fd9e8204f5761a809ba648.jpg

Rozhlasová stanice uvádí, že pro Herzoga hlasovalo 87 poslanců, pro laureátku Izraelské ceny Miriam Peretzovou - 26.„Blahopřeji Jicchaku Herzogovi k jeho zvolení prezidentem státu a přeji mu velký úspěch jménem všech občanů Izraele,“ napsal premiér Benjamin Netanjahu na Twitteru.Rovněž vyjádřil svou vděčnost Miriam Peretzové.Ve středu se v Knesetu konalo mimořádné zvláštní zasedání věnované volbám, které se konaly tajným hlasováním. V úvodu zasedání byla poslancům přečtena pravidla volebního postupu. Poslanci v abecedním pořadí vkládali do volební urny buď hlasovací lístky se jménem kandidáta nebo, pokud se někdo rozhodl zdržet se hlasování, prázdný list.Datum složení slibu bude oznámeno později, funkční období úřadujícího prezidenta Reuvena Rivlina skončí 9. července.Funkční období prezidenta je sedm let. V Izraeli, který je parlamentní republikou, mají povinnosti prezidenta slavnostní a formální charakter, zatímco skutečná moc je soustředěna v rukou předsedy vlády. Prezident především zahajuje první zasedání nového shromáždění Knesetu, dává pokyn členovi Knesetu k sestavení nové vlády, přijímá pověřovací listiny zahraničních velvyslanců, podepisuje dohody a zákony přijaté Knesetem.Izraelský prezident Reuven Rivlin již dříve předal Jairu Lapidovi, předsedovi opoziční strany Ješ atid, mandát k sestavení koaliční vlády po volbách do 24. Knesetu. Začátkem dubna prezident Izraele pověřil úřadujícího předsedu vlády Benjamina Netanjahua, aby po volbách do 24. Knesetu sestavil novou vládu, přičemž vyjádřil vážné pochybnosti o tom, že by ji někdo z kandidátů mohl za současných okolností sestavit. Zákon stanoví pro koaliční jednání 28 dní; Netanjahův mandát vypršel 5. května.Volby do 24. Knesetu se konaly 23. března a byly čtvrtými po sobě jdoucími předčasnými volbami za poslední dva roky od hlasování předchozího parlamentu o samorozpuštění. Na základě výsledků voleb by se předseda vítězné strany měl pokusit vytvořit koalici většiny a k tomu potřebuje získat podporu alespoň 61 ze 120 poslanců. Pokud se žádné ze stran nepodaří sestavit vládu v časovém rámci stanoveném zákonem, může být 24. Kneset také rozpuštěn a nové volby mohou být naplánovány na letošní podzim.Neschopnost vytvořit stabilní vládu vedla v posledních dvou letech ke čtverým po sobě jdoucím parlamentním volbám.

1

izrael

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prezident, izrael, volby