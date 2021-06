https://cz.sputniknews.com/20210602/prokuratura-eu-si-posviti-na-udajne-babisovy-dotacni-podvody-bradacova-predava-pripad-do-lucemburku-14705292.html

Prokuratura EU si posvítí na údajné Babišovy dotační podvody. Bradáčová předává případ do Lucemburku

Prokuratura EU si posvítí na údajné Babišovy dotační podvody. Bradáčová předává případ do Lucemburku

V kauze střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše dochází k významné změně. Pražské vrchní státní zastupitelství předává dohled nad případem nově vzniklému... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T14:17+0200

2021-06-02T14:17+0200

2021-06-02T14:17+0200

střet zájmů

česko

agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše

andrej babiš

česká republika

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1109/92/11099230_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_45cf3f08ab171d5097619286d30a930f.jpg

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že česká strana jinak postupovat ani nemůže. Nad případy, ve kterých došlo k poškození finančních zájmů EU, totiž musí dohlížet nově vzniklý evropský úřad.Podobně se vyjádřil pro server iROZHLAS.cz i dozorující státní zástupce Boris Havel z Vrchního státního zastupitelství v Praze.Kauza střetu zájmů českého premiéra tak bude mezi prvními případy, kterými se bude čerstvě vzniklá evropská prokuratura zabývat. Instituce si převezme všechny závažnější věci s dopadem na unijní rozpočet. Podle českého zástupce Úřadu evropského veřejného žalobce Petra Klementa do Lucemburku státní zastupitelství předává zhruba 60 kauz.Během několika dnů se v evropské prokuratuře rozhodne, jaké případy si ponechají.Evropská prokuratura bude napříč členskými zeměmi EU řešit veškerou závažnou hospodářskou kriminalitu poškozující finanční zájmy EU. Jmenovitě půjde o dotační podvody, manipulaci veřejných zakázek či praní špinavých peněz. Zároveň předpokládaná škoda by měla dosahovat nejméně 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun).Úřad byl zřízen v roce 2017 v rámci posílené spolupráce, což znamená, že ne všichni členové EU se do něj musí zapojit. Oficiálně začal fungovat v úterý. Mimo instituci zůstávají Dánsko a Irsko, zatímco Maďarsko, Polsko a Švédsko.Babišův střet zájmůČeští kriminalisté se širším trestním oznámením v souvislosti s porušením zákona o střetu zájmů zabývají od roku 2019. Trestní oznámení podali Piráti. Podle nich by mohl kvůli dotacím a tendrům pro Agrofert být spáchán dotační podvod, poškozeny finanční zájmy EU či mohlo dojít ke zneužití pravomoci úřední osoby.Minulý červenec policie zahájila úkony trestního řízení a začala případ oficiálně prověřovat. Kromě shromažďování důkazů a výpovědí svědků vyšetřovatelé požádali o zpracování znaleckého posudku. Na případ dohlíželo Vrchní státní zastupitelství v Praze. S řízením Úřadu evropského veřejného žalobce jeho role v Babišově kauze končí.Připomeňme, že v pondělí policie navrhla obžalovat Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou v kauze Čapí hnízdo.

https://cz.sputniknews.com/20210601/josef-skala-cest-praci-pane-babisi-o-osudu-zeme-znovu-rozhoduji-komuniste-14692671.html

česká republika

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

střet zájmů, agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše, andrej babiš, česká republika, eu