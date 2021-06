https://cz.sputniknews.com/20210602/respektujte-me-soukromi-obri-musle-prekvapila-turisty-video-14691362.html

„Respektujte mé soukromí!“ Obří mušle překvapila turisty. Video

„Respektujte mé soukromí!“ Obří mušle překvapila turisty. Video

Není žádným tajemstvím, že turisté nemají rádi, když jsou na dovolené někým či něčím rušeni. Buďme však upřímní – často se objevují i situace, kdy naopak... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T09:43+0200

2021-06-02T09:43+0200

2021-06-02T09:43+0200

video

video

turisté

příroda

obrana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/13182521_0:8:1200:683_1920x0_80_0_0_2b605b797621e64ab42dc0177710a9e3.jpg

Na záběrech videa je zachycena pánská ruka, jak zkoumá krásnou, obří, zvlněnou mušli, která leží ve vodě někde v Thajsku. Když se ale muž pokusil strčit prst dovnitř tohoto skvostu, čekalo ho velké překvapení… A ne zrovna příjemné.Mušle totiž sice vypadala „neživě“, ale turistům dala najevo, že když se jí něco nelíbí, umí se bránit. Na muže, který ji zkoumal a zřejmě ji chtěl otevřít, totiž vypustila pořádnou smršť vody.Na videu, které se objevilo na YouTube, je navíc dobře vidět, jak se dotyčný lekl toho, jak se mušle zachovala. Fanoušky však tento „obranný zákrok“ velmi pobavil.Jiní chválili to, jak se příroda dokáže v některých případech bránit.„Pro všechny zvědavé. Mušle právě použila vodní pistoli,“ napsal jeden komentující.Pár lidí uvedlo, že dotyčný může být rád, že nepřišel o prst. Jiní zase přiznali, že mysleli, že to dopadne úplně jinak.Někteří uživatelé se dokonce začali dohadovat nad tím, zda se jedná opravdu o mušli, která plodí perly. Objevily se totiž názory, že by se mohlo jednat o Zévu obrovskou, která perla nerodí.Nicméně, ať už je to tak či onak, video dává všem jasně najevo, že zahrávat si s přírodou se mnohdy nevyplácí.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, turisté, příroda, obrana