Slovenské ministerstvo obrany nakoupí od USA vrtulníky za 50 milionů dolarů

2021-06-02

Celkové náklady by měly dosáhnout 111,4 milionu dolarů (zhruba 2,3 miliardu korun) bez DPH a cla, z toho SR zaplatí 61,4 milionu dolarů (zhruba 1,3 miliardu korun) na splátky a po dodání zboží deset milionů eur (zhruba 255 milionu korun) na clo a daně.Pořízením dalších vrtulníků UH-60M se podle resortu obrany sníží závislost Slovenska na ruské vojenské technice a vytvoří se lepší předpoklady k plnění úkolů vrtulníkového letectva Ozbrojených sil SR. Zároveň se ušetří finanční prostředky. Technika by mohla být dodána do roku 2025.Nové vrtulníky mají disponovat výbavou pro síly pro speciální operace, ale i systémy vlastní ochrany, balistické ochrany, dvěma rotačními kulomety a elektrooptickou hlavicí (FLIR). Smlouva má zahrnovat náhradní díly a obměnu systému AMPS, které se budou využívat pro celou flotilu vrtulníků. Zároveň by smlouva měla zahrnovat i školení personálu.Vrtulníky mají být pořízeny prostřednictvím amerického programu FMS (Foreign Military Sales), který umožňuje pořizovat ostatním vládám bojové prostředky vyráběné na území USA přímo od výrobce, ale jen smluvním vztahem s Vládou USA. Nákup vojenské techniky se partnerským a spojeneckým zemím zaručuje v pořizovacích cenách americké armády bez zprostředkovatelů.Použití prostředků je podmíněno sladěním modernizačních výdajů MO SR na interoperabilitu podle standardů NATO a vyřazením staré sovětské výzbroje.Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po jednání vlády uvedl, že vůči nákupu neměl nikdo výhrady. Jedinou podmínkou v projektu bylo, aby se Slovensko zbavilo staré techniky ještě z dob Varšavské smlouvy.Dodal, že vrtulníky zakoupené za předchozích vlád budou z tohoto projektu dovybaveny bez finančního navýšení. Zároveň je resort obrany ve finální fázi rozhodování, zda se na Slovensku vybuduje špičkový trenažér na Black Hawky. Smlouvu o nákupu plánuje resort podepsat příští týden.V současnosti mají OS SR k dispozici devět vrtulníků Black Hawk pořízených v roce 2015, nemají však dostatečnou výbavu. Armáda disponuje také starší technikou, a to 14 vrtulníky Mi-17 v různém technickém stavu. Dva jsou mimo provoz již v současnosti, další ji mají ukončovat v letech 2021 až 2029. V koncepci rozvoje Vzdušných sil OS SR se pracuje s cílovým číslem 18 víceúčelových vrtulníků. Nejefektivnější se podle materiálu jeví disponovat jednotnou vrtulníkové platformou.

