„…To je na titulku Vogue?!“ Havlová se v 68 letech ukázala v župánku a všem vyrazila dech

Na Instagramu se objevila fotografie bývalé první dámy a herečky Dagmar Havlové, která mnohým vzala „vítr z plachet“. Tato půvabná dáma v letech se totiž... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Stárnout s grácií – to by si přála snad každá žena. Ne každé se to však daří a spousta dam pak sahá po plastických a estetických úpravách. To však není případ Dagmar Havlové, která ve svých 68 letech vypadá stále famózně.Na snímku je Dagmar zachycena zrovna v momentě, kdy se svěřila do rukou šikovné profesionálky. A opravdu jí to sluší.„Ach, koukám na Tebe a říkám si… Krásná práce, naplněná, báječná neděle,“ zaznělo v komentářích.Spousta uživatelů poznamenala, že Havlová spíše mládne, než stárne. „Vy mládnete,“ žasly ženy.„Vy jste snad čím dál mladší. Krásnou neděli i Vám,“ hrnuly se pochvaly.K fotografii se vyslovila také známá herečka Eva Holubová, a to následovně: „Já dneska taky proces, ale nástup později. Ať Tvoje pracovní neděle proběhne radostně, Dudynku!!!“O lichotky a milé komentáře tak nebyla nouze. Fanoušci jí vzkazovali, že je neuvěřitelná kočka.„Tak tady vypadáte na 25. Taková kráska. Národní poklad, to říkám pořád,“ vzkázala Havlové známá kuchařka Kamila Rundusová, alias ChefKamu.Dagmar HavlováDagmar Havlová, rozená Veškrnová, je česká herečka. Proslavila se také tím, že se v roce 1997 stala manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Od roku 2016 používá jméno Dagmar Havlová-Veškrnová.Havlová si zahrála nejen v divadle, ale také ve filmu. Objevila se například v celovečerní veselohře Juraje Herze Holky z porcelánu. Často byla obsazována do komediálních rolí a celkem natočila více než 60 filmů a 250 televizních inscenací. Objevila se také v pokračování legendárního seriálu Sanitka, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav.Pokud jde o její osobní život, z prvního manželství s Radvítem Novákem má dceru Ninu, vdanou Smitovou.

