U břehů Tuniska se při ztroskotání lodi utopilo minimálně 23 migrantů

U břehů Tuniska se při ztroskotání lodi utopilo minimálně 23 migrantů

Minimálně 23 afrických migrantů se utopilo při ztroskotání lodi u pobřeží Tuniska při pokusu překonat Středozemní moře z Libye do Itálie. Oznámil to zástupce... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

„Tuniské námořnictvo zachránilo 70 migrantů, dalších 23 se z lodi, která z Libye vezla k Evropě 90 migrantů, utopilo,” uvedl zástupce Červeného půlměsíce Mongi Slim. Námořnictvo rovněž zachránilo dalších 39 lidí z jiného plavidla, jež se potopilo u tuniského přístavu Sfax.Odborníci poukazují na to, že vzhledem k lepšímu počasí se v poslední době výrazně zvýšil počet migrantů, kteří se pokoušejí přeplout Středozemní moře. V posledních týdnech tak u tuniského pobřeží rovněž vzrostl počet lidí, kteří utonuli. 22. dubna se u břehů Libye převrátila loď převážející nelegální migranty a tehdy zahynulo asi 130 lidí.Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) oznámil, že přes moře se letos do Evropy dostalo bezmála 23 500 migrantů, nejvíce jich vyrazilo na cestu z Tuniska nebo Alžírska a vylodili se v Itálii a Španělsku.OSN ostře kritizovala politiku EU vůči migrantůmEvropská unie se ve své migrační politice úmyslně potýká s porušováním práv uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy přes centrální část Středozemního moře. Skutečnost, že migrantům není poskytována ochrana, není tragickou výjimkou, ale důsledkem rozhodnutí a kroků Evropské unie, jejích členských států a organizací, jakož i libyjských úřadů, uvádí prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), které bylo zveřejněno ve středu 26. května v Ženevě.Šéfka OHCHR Michelle Bacheletová vyzvala Evropskou unii, aby urychleně zreformovala své politiky a postupy na záchranu migrantů ve Středomoří, což podle ní příliš často připravuje migranty o život, důstojnost a základní lidská práva. „Každý rok se lidé utopí, protože pomoc přichází příliš pozdě nebo vůbec nepřichází. Ti, kteří jsou zachráněni, se stále častěji vracejí do Libye, která, jak již bylo opakovaně zdůrazněno, není pro lidi bezpečným přístavem kvůli tamnímu násilí,“ upozornila Bacheletová.Návrat migrantů do LibyePodle OSN zadržela libyjská pobřežní stráž v roce 2020 nejméně 10 352 migrantů. O rok dříve byl počet zadržených osob 8 403. Jen v letošním roce se na středomořské cestě utopilo více než 630 lidí.Michelle Bacheletová vyzvala EU, aby migrantům otevřela více legálních cest k přesunu do Evropy. Vysoký komisař OSN pro lidská práva zároveň zdůraznila, že „odpovědí nemůže být jednoduše zastavit odchod migrantů z Libye nebo učinit jejich cesty ještě zoufalejšími a nebezpečnějšími“.

