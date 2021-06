V Brazílii znovu projednají otázku dovozu ruské vakcíny Sputnik V

https://cz.sputniknews.com/20210602/v-brazilii-znovu-projednaji-otazku-dovozu-ruske-vakciny-sputnik-v-14701213.html

Národní regulační úřad Brazílie Anvisa 4. června znovu projedná otázku dovozu ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, uvádí se v prohlášení úřadu Anvisa. 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Na konci dubna brazilský regulační úřad Anvisa nevyhověl žádosti regionálních vlád na dovoz vakcíny Sputnik V, dokud nebudou poskytnuty „chybějící informace“. Vývojáři vakcíny toto rozhodnutí označili za politické, které nemá nic společného s přístupem úřadu k informacím. Podle nich to potvrzují i údaje zprávy Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA, kde se mluví o pokusech úřadu zatlačit na brazilské úřady, aby se vzdaly nákupu ruské vakcíny.Později byly Brazílii předány „chybějící“ dokumenty na dovoz ruské vakcíny proti covidu-19.Sputnik V na SlovenskuObčané Slovenska si budou moci od 7. června zvolit pro vakcinaci proti koronaviru tu nebo jinou vakcínu, řekl na středeční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský,Dříve ve středu vládní tisková služba informovala, že vláda většinou hlasů přijala rozhodnutí o tom, že ministr zdravotnictví má podniknout do 7. června potřebná opatření na zahájení očkování obyvatel vakcínou Sputnik V.Podle ministra zdravotnictví budou na očkování použity dávky Sputniku V, které republika již dostala, a ostatní pouze po schválení vakcíny EMA. „Při eventuálním dalším nákupu Sputniku V bude ministerstvo zdravotnictví jednat přísně v souladu s evropskými pravidly,“ řekl Lengvarský.Ministr poznamenal, že sám by se Sputnikem V očkovat nedal, protože nemá evropský certifikát. Zároveň ale den předtím Lengvarský prohlásil, že neexistuje žádný důvod pochybovat o bezpečnosti ruské vakcíny.Podle ministra zdravotnictví bude vakcinace Sputnikem V probíhat ve všech okresech republiky, a to pro lidi ve věku 18-60 let. Všichni, kdo se dají naočkovat, se budou nacházet pod kontrolou lékařů, stát na sebe bere odpovědnost za eventuální následky.„Co se týče eventuálních nežádoucích následků vakcinace Sputnikem V, mají být přibližně stejné jako u vakcíny AstraZeneca, protože jde o stejné typy vakcín,“ řekl ministr.Ministr poznamenal, že v republice je dost zájemců o očkování právě vakcínou Sputnik V.

