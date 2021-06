https://cz.sputniknews.com/20210602/v-iraku-minimalne-dva-lide-zemreli-na-cernou-plisen-14702686.html

V Iráku minimálně dva lidé zemřeli na „černou plíseň“

V Iráku minimálně dva lidé zemřeli na „černou plíseň“

Minimálně dva lidé zemřeli v provincii Dhíkár na jihu Iráku na mukormykózu, onemocnění, které je známo jako černá plíseň, oznámila televizní stanice Rudaw s... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

„Ve městě Násiríja byly zaznamenány čtyři případy nakažení mukormykózou a dvě úmrtí. Oba případy jsou spojeny s komplikacemi vyvolávanými koronavirovou infekcí,“ uvádí televizní stanice slova al-Zamilího.Minulý týden indičtí lékaři zaznamenali v zemi 11 717 případů onemocnění mukormykózou, čili černou plísní. Oznámil to na Twitteru ve středu 25. května ministr chemického průmyslu a výroby hnojiv Indie Sadananda Gowda.Podle informací úředníka byl největší počet případů nakažení zaznamenán ve státech Gudžarát (2 859) a Maháráštra (2 770). Dříve 22. května Gowda ohlásil 8 848 nemocných. Růst nemocnosti touto plísňovou infekcí vyvolává znepokojení indických lékařů a úřadů.Minulý týden indické ministerstvo zdravotnictví a rodinného blahobytu požádalo všechny státy, aby vyhlásily černou plíseň za epidemii a hlásily všechny případy onemocnění. Indický premiér Naréndra Módí označil tuto nemoc za „další problém v boji Indie s pandemií“.Jak poukazují odborníci, plísňové onemocnění mukormykóza (černá plíseň), stejně jako i jiná plísňová onemocnění, se zaznamenává u pacientů s koronavirovou infekcí, kteří se nacházeli na oddělení intenzivní péče a dostávali po dlouhou dobu steroidy nebo kyslík. Onemocnění se vyskytuje také u diabetiků, kteří dostávají velké dávky steroidů po dlouhou dobu.Mukormykóza je nemoc vyvolávaná plísňovou infekcí. Může se vyvíjet u lidí, kteří přicházejí do styku se sporami hub v životním prostředí anebo poté, co se dostane plíseň do kůže přes ránu, škrábanec nebo popáleninu. Největší nebezpečí představuje pro nemocné cukrovkou a také pro lidi, jejichž imunita byla snížena v důsledku boje s nemocí, mj. s koronavirem.

