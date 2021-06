„V zájmu zachování míru.“ V Německu chtějí využit výročí plánu Barbarossa k usmíření s Ruskem

„Německá vláda a německý parlament mají velkou zodpovědnost. A byla by chyba se této zodpovědnosti vyhýbat a zdůvodňovat to politickými rozpory. Stejně jako spolková vláda neargumentovala politickými diferencemi v roce 1963 v případě Francie a prezidenta Charlese de Gaulla, neměla by jimi argumentovat ani dnes v případě Ruska. V Německu se šíří nepřátelství a nenávist k Rusku a jeho obyvatelům. To musí být překonáno v zájmu zachování míru,“ je přesvědčena poslankyně Bundestagu.