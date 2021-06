https://cz.sputniknews.com/20210602/vy-jste-zruda-lidska-klaus-ztratil-nervy-s-novinarem-ceskeho-rozhlasu-a-odesel-z-primeho-prenosu-14711999.html

„Vy jste zrůda lidská!“ Klaus ztratil nervy s novinářem Českého rozhlasu a odešel z přímého přenosu

Velmi emotivně proběhl rozhovor bývalého českého prezidenta Václava Klause v Českém rozhlase. Exprezident obvinil novináře, kteří tvrdí, že schválil miliardový... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve Klaus popřel, že by byl odpovědný za půjčku Sovětskému svazu ve výši 1,3 miliardy dolarů. Ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že se jedná o útok na jeho osobu ze strany těch, kteří se bojí jeho návratu do politiky. Ve vysílání však popřel, že by chtěl vytvořit novou politickou stranu.Když se ho moderátor Vladimír Kroc poněkolikáté zeptal, zda o půjčce věděl, Klaus vypěnil.Klaus trval na tom, že během svého působení v čele federálního ministerstva financí žádnou půjčku Sovětskému svazu neposkytl. Podotkl, že půjčka byla uzavřena měsíc předtím, než se stal ministrem financí. Celá kauza je podle něj „nesmyslným výmyslem aktivistických novinářů Hospodářských novin, kteří stojí na opačné straně barikády“.Již dříve Klaus vysvětloval, že dopis tehdejšího ředitele Československé obchodní banky (ČSOB), který má sloužit jako důkaz Klausovy role v poskytnutí půjčky, novináři překroutili. Podle něj se tento dopis týkal pouze krytí případné ztráty, kterou by mohla utrpět ČSOB. S odsouhlasením dluhu nemá nic společného.Moderátor Radiožurnálu se ovšem dotazoval na to, proč příslušné dokumenty ministerstvo financí tajilo a zda by neměly být zveřejněny. Klaus však rozhodně popřel, že by něco tajil, a už neudržel nervy a do moderátora se ostře opřel.Novináři minulé pondělí zveřejnili článek, ve kterém tvrdili, že Klaus odsouhlasil dluh komunistické vlády Ladislava Adamce Sovětskému svazu na konci roku 1989. Hospodářské noviny odkazovaly na dokumenty z Národního archivu, které vypátraly ve spolupráci se serverem Aktuálně.cz, týdeníkem Respekt a protikorupční organizací Observation post (dříve Růžový panter).Klaus tato nařčení odmítá a trvá na tom, že dluh nemohl odsouhlasit. Tento dluh byl totiž v gesci ministerstva zahraničního obchodu, a nikoliv ministerstva financí. Dodal však, že v půjčce, která měla zajistit, aby Sovětský svaz i při tehdejším nedostatku převoditelných rublů mohl i nadále nakupovat naše zboží, šlo zejména o odbyt strojírenských výrobků. Klaus přitom zdůraznil, že o ní řádně rozhodla tehdejší československá vláda, a to dávno před ním. „Nebyl to žádný tajný konspirativní akt,“ zdůraznil.

