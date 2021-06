https://cz.sputniknews.com/20210602/za-nevhodny-nazor-vezeni-tohle-ma-v-planu-eu-14705523.html

Za nevhodný názor vězení. Tohle má v plánu EU



Evropská unie zesiluje omezování svobody projevu. Rozšíří pojem zločin z nenávisti o pohlaví a sexuální orientaci. 02.06.2021

To vám takhle ulítne netolerantní slovíčko. Třeba místo Rom řeknete omylem cikán. Anebo máte svůj vlastní pohled na to, co je to manželství a jestli by se mělo týkat i homosexuálů. A problém je na světě. Podle Evropské unie budete skoro teroristou.Co to je za zhůvěřilost? Nemyslete si, že Sputnik přehání. To není žádný fake news. To není žádná dezinformace. To je realita, kterou Evropská unie opravdu připravuje.Na skutečnost, že Evropská unie má v plánu ohrozit svobodu projevu ve jménu unijního sluníčkářství, upozornil europoslanec a lidovec Tomáš Zdechovský. Nepřišlo to ale zčistajasna, právní základ pro to je. Umožňuje to Smlouva o fungování EU (SFEU), v článku 83 je uvedený seznam druhů trestné činnosti, kde je možné sladění norem na úrovni celé EU. A jde opravdu o závažnou věc.„(Evropská) komise totiž zamýšlí vytvoření centrálního rámce zločinů z nenávisti (hate crimes), které se týkají nejen barvy pleti a náboženství, jako tomu je nyní, ale také pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení a věku,“ píše český politik.A v čem je tedy problém? Právě v tom, že se nenávistné projevy budou přirovnávat skoro až k terorismu nebo drogovým deliktům.„Už samotné splnění podmínek mimořádné závažnosti a přeshraničního rozměru budí v tomto případě oprávněné pochybnosti. Další problém návrhu je v tom, že verbální útoky na etnické, náboženské i jiné menšiny, osoby se zdravotním postižením, seniory i další skupiny staví na stejnou úroveň, jako je terorismus či obchod s narkotiky, což je naprosto nepřiměřené,“ dál píše Zdechovský.Český politik zmiňuje kauzu finské křesťanskodemokratické političky Päivi Räsänenové. Bývala ministryně vnitra, ano opravdu je to tak, se veřejně vyjadřovala na téma sexuality a manželství. Za to byla nedávno generální prokurátorkou obžalována a hrozí ji několikaletý pobyt za mřížemi.A nemyslete si, drazí čtenáři, že naší republiku to nepostihne. Je to módní vlna, která připluje i k nám. A na naší politické scéně je dost postmoderních svazáků, kteří budou lustrovat každé každičké slovo.Proces Evropská unie odstartovala a my můžeme jen čekat, kdy Evropská komise rozhodne a přiškrtí svobodu projevu. Pro bruselské byrokraty je to lehčí než zpytovat svědomí za neúspěchy s bojem proti koronaviru a prohru se zastavením uprchlíků.O ohrožení svobody zemí Evropské unie Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.„Víte, člověk se poslední dobou ani nestačí divit, co všechno jsou schopni eurokrati v Bruselu vymyslet a následně uvést v platnost prostřednictvím legislativy Evropské unie. Všechny tyto snahy směřují pomalu a jistě k potlačení svobody projevu a rozsáhlé cenzuře, které se pomaloučku a nenápadně, kousíček po kousíčku derou na povrch. Vždyť již dnes, když vyjádříte jiný názor, nebo nedej Bože zcela opačný názor, než šíří veřejnoprávní masmédia a současná propaganda, jste okamžitě dehonestováni. Samozvaná elita vás ihned označí za konspirátora, agenta Kremlu nebo extrémistu, xenofoba či nácka.Paradoxně na vás ukazují prstem právě ti, co podporovali zločinné bombardování civilistů v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii nebo na jihovýchodní Ukrajině v oblasti Donbasu. Nejvíc křičí ti, kteří ničí památníky našich osvoboditelů od německé okupace a ti, kteří tolerují oslavování válečných zločinců a darebáků jako byl Bandera na Ukrajině nebo v Pobaltí vidíte průvody skutečných neonacistů v uniformách úderných jednotek SS. Na mnoha českých radnicích dokonce nedávno vyvěšovali tito křiklouni na podporu běloruské opozice vlajky pronacistického režimu z válečného období a to jen proto, protože se opět šíří protiruská nenávist. Stejně jako před sto lety. Nic se vlastně nezměnilo," říká pan Kalvoda.Proč EU tak trápí boj s nenávistí? Je to kamufláž boje s kritikou EU, která sílí kvůli neschopnosti unie během koronavirové krize?„Je to přesně tak. Pandemie koronaviru naprosto odhalila neschopnost Evropské unie jakýmkoliv efektivním způsobem pomoci členským zemím v krizových situacích. Není divu. EU řízená prostřednictvím Evropské komise, které šéfuje naprosto neschopná paní hraběnka Ursula von der Leynová, pouze slibovala dodávky vakcín do zemí EU, ale když padla kosa na kámen, tak dodávky nedokázala včas zajistit a už vůbec ne je distribuovat.Slyšeli jsme však akorát, jak nebezpečná látka je Sputnik V. Paradoxně, když ji členské země odmítly z důvodu neschválení Evropskou lékovou agenturou (EMA), mimo tedy vzdorného a suverénního Maďarska, tak Německo objednalo 30 mil. dávek této velmi úspěšné a i cenově dostupné ruské vakcíny. Veřejně dostupné zdroje uvádějí, že 10. mil. dávek má Rusko do Německa dodat tento měsíc, dalších 10. mil v červenci a zbylých 10. mil v srpnu. Zdroje dokonce uvádějí, že se má Sputnik V. i začít v Německu vyrábět. Lze se tedy domnívat, že pokud to je v zájmu Německa, bude EMA svolná a Sputniku V certifikát vystaví. Zřejmě nám pak všem budou Němci tuto vakcínu přeprodávat. Otázkou tak zůstane za jakou tedy konečnou cenu? Bude cena stejná, jako nabízelo Rusko? Ostatně čas ukáže.Boj s nenávistí má tak zakrýt skutečné úmysly potlačování svobody projevu a rozšiřování vzájemných ekonomických vztahů Německa a Francie s Ruskem. Jinými slovy. Tam, kde země bývalého východního bloku zpřetrhávají poslední obchodní a ekonomické vazby s Ruskem, tam nastupují západní země. A my děláme pouze a opět užitečné a poslušné idioty. Kdo to kritizuje, stává se tak automaticky nepohodlným a toho je třeba umlčet. Vracíme se bohužel tam, kde jsme již několikrát byli,“ míní známý politik.Nestává se z Evropské unie moloch, který je absolutně jiný než organizace, do které Česko v roce 2004 vstupovalo?„Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou volbu prezidenta a referendum o vystoupení z EU. Vstupem České republiky do EU jsme si zničili naše hospodářství a zemědělství a i průmysl, což byl vlastně účel tehdejších vládnoucích elit. Členství v EU nám nijak neprospívá, nýbrž škodí. Ztrácíme svou suverenitu a eurokraté v Bruselu nám chtějí vnutit evropské právo, které má být nadřazené tomu našemu. To my v SPD jednoznačně odmítáme, stejně tak jako postupnou federalizaci Evropy řízenou Bruselem prostřednictvím Německa a Francie. Je třeba tento spolek multikulturních rudo-zelených šílenců co nejdříve opustit.Vystoupení z EU by nám nijak zvlášť neublížilo. Podívejme se na vyspělé země, jako jsou Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko či Island. Nejsou členy Evropské unie, přesto si na základě výhodných smluv Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) obchodují se členskými zeměmi EU vesele dál a to bez nesmyslných diktátů Bruselu. Podobnou cestou se po dlouhém boji vydala konec konců i Velká Británie. Navíc tzv. GREEN DEAL má za úkol zdecimovat poslední zbytky našeho průmyslu a naše země se má stát tak už jen levnou montovnou nadnárodních korporací. Nelegální masová imigrace řízená Bruselem je kapitolou sama pro sebe. Odmítáme vytvoření jednoho multikulturního superstátu, kde pomalu zaniknou jednotlivé národy a původní obyvatelé se stanou lovnou zvěří, tak jak to je dnes běžné v západní Evropě.Proto my v SPD dlouhodobě vyzýváme ke sjednocení vlasteneckých sil pod křídly hnutí SPD. Vítáme jakoukoliv iniciativu, která povede ke sjednocení vlastenecké fronty před blížícími se podzimními volbami. Czexit je dnes již naprostou nutností, a proto se přidejte k nám. V jednotě je totiž obrovská síla a z toho mají vládnoucí elity panický strach. Proto budou překrucovat historii, cenzurovat, pravdu umlčovat a znásilňovat. Ale je tu ještě naše hnutí SPD, které jim bude houževnatě klást odpor. Jednoho dne totiž zvítězíme, kolaboranty a zrádce potrestáme,“ říká místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje Bronislav Kalvoda.

