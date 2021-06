„Bože, já myslela, že princezny už nejsou.“ Bagárová nadchla fanoušky novou fotkou

https://cz.sputniknews.com/20210603/boze-ja-myslela-ze-princezny-uz-nejsou-bagarova-nadchla-fanousky-novou-fotkou-14703526.html

Známá česká zpěvačka Monika Bagárová nepřestává udivovat své sledující svou neskonalou krásou a půvabem. Tentokrát jim doslova vyrazila dech, když se na jednom... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T08:05+0200

Zmiňme, že snímek, který Monika nedávno sdílela na sociálních sítích, vznikl u příležitosti společného focení s její dcerkou Ruminkou, která na konci května oslavila své první narozeniny. Monika se u této příležitosti hodila do gala a vznikly tak nádherné snímky.Z fotografie je patrné, že si Monika dala velmi záležet na tom, aby k sobě vše ladilo a výsledný dojem byl bombastický. A povedlo se. Jemná světle fialková barva totiž jen podtrhuje její půvab. A myslí si to i fanoušci.Další Moniku neoznačovali jen za princeznu, ale i za další bytosti.Spousta fanoušků pak jen žasla nad její krásou.A lichotky se jen hrnuly: „Nejkrásnější a nejvíc v topu.“Tento okouzlující snímek si tak na sociální síti vysloužil přes třicet tisíc lajků a nespočet komentářů.První narozeniny dcery RumiiZa zmínku stojí i to, že v den 1. narozenin své dcerky (27. května) nechala Monika pro svou holčičku udělat dokonalou oslavu na zahradě jejich domu. O něco později zveřejnila zpěvačka a zápasník na svém účtu na Instagramu krásné profesionální fotky z párty.Malá princezna měla dvě oslavy. Jedna byla určená pro rodinu, druhá pro kamarády a jejich děti. Jen si představte, kolik dárků malá holčička dostala!Monika pak zveřejnila hodně fotek maličké Ruminky. Na některých fotkách pózují společně, někde jen holčička. Nechyběla ani fotka s maminkou a tatínkem.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar.Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.

