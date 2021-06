Češi mají 32 návrhů, ale my nemáme nic. V Bulharsku mají problémy s přechodem na zelenou ekonomiku

„Nemáme plán na vytváření nových kapacit, nemáme plán, jak přejdeme na nízkouhlíkovou energii, co se stane s naší uhelnou oblastí - komplexem Maritsa Iztok. Do dnešního dne jsme měli mít plán. Nemáme ho. Kdo za to může? Samozřejmě vláda GERB (strana bývalého předsedy vlády Bojka Borisova – pozn. red.). Peníze od Evropy jsme dostali, ale někdo musí udělat také domácí úkoly,“ řekl den předtím v pořadu bTV.