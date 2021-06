https://cz.sputniknews.com/20210603/ctvrtfinale-ms-cesi-prohrali-proti-finsku-01-14723098.html

Čtvrtfinále MS: Češi prohráli proti Finsku 0:1

Česko postoupilo do play off ze třetího místa, rozhodla o tom ohromující výhra nad Slováky. Dnes tak o semifinále rozhodl zápas s Finskem. Bohužel, národní tým... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Finsko ve skupině B obsadilo druhou příčku o bod za vítěznými Američany.Ve 33. minutě tak otevřel skóre finský hokejista Innala. Byl to ale jediný gól. Češi se nevzdali až do posledních vteřin zápasu. Dát puk do finské branky se jim bohužel nepovedlo.Prvními semifinalisty byli Němci a Američané. Němci v utkání se Švýcarskem vyrovnávali 44 vteřin před koncem a nakonec o postupu rozhodli v samostatných nájezdech. Ten klíčový trefil Noebels. Mezi nejlepšími čtyřmi týmy jsou poprvé od roku 2010. Americký tým bez žádných problémů a s 6 góly zvítězil nad Slovenskem a dostal místo v semifinále. Třemi nejlepšími slovenskými hráči turnaje se stali obránce Mislav Rosandič a útočníci Marek Hrivík a Petr Cehlárik. Nejlepšími hráči zápasu byli určeni Adam Jánošík a Colin Blackwell.Připomínáme, že MS se koná v lotyšském hlavním městě Rize v období mezi 21. květnem - 6. červnem. Reprezentace Česka hrála v jedné skupině s týmy Švédska, Slovenska, Švýcarska, Ruska, Dánska, Velké Británie a Běloruska. Ve skupině B hrály týmy Německa, USA, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Kanady, Norska a Itálie.5. června se mají v lotyšské metropoli konat semifinále a 6. června bude turnaj ukončen zápasy o zlato a bronz.

