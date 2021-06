https://cz.sputniknews.com/20210603/dansko-stahlo-povoleni-na-pokladku-plynovodu-baltic-pipe-14724248.html

Dánsko stáhlo povolení na pokládku plynovodu Baltic Pipe

Dánsko stáhlo povolení na pokládku plynovodu Baltic Pipe

Apelační rada pro otázky přírody a potravin Dánska stáhla povolení, které bylo předtím vydáno na stavbu plynovodu Baltic Pipe, stojí na stránce operátora... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Základem pro toto rozhodnutí se stalo to, že agentura pro ochranu přírody nedostatečně prozkoumalo otázku ochrany divoké přírody při pokládce plynovodu. Teď bude muset být stavba plynovodu Baltic Pipe pozastavena.Marian Kaar, vedoucí oddílu stavebních projektů Energinet, ze své strany prohlásila, že takový projekt „nemůže nevytvářet nepříjemnosti“, a to kvůli své velikosti.Plynovod Baltic Pipe mezi Dánskem a Polskem byl podle původních plánů určen ke spuštění v roce 2022, jeho propustnost zatím nebyla sdělena. Dříve se ale hovořilo, že bude činit nejméně pět miliard kubických metrů plynu ročně. Polská vláda tento projekt prezentuje jako náhradu ruského plynovodu Nord Stream 2, který putuje po dně Baltského moře. Jeho propustnost činí 55 miliard kubických metrů plynu ročně.Dostavba Nord Stream 2Ruský vicepremiér Alexandr Novak dnes prohlásil, že z dostavby plynovodu Nord Stream 2 zbývá asi 100 kilometrů, které budou dostavěny do konce roku 2021.„Co se týče Nord Stream 2, práce pokračuje, v zásadě ani nebyla zastavena. Provozovatel spolu s účastnickými společnostmi pokračuje v jeho ztělesnění. Doufáme, že tato politika letos skončí,“ řekl Novak novinářům v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.Dodal, že přesné termíny závisí na různých podmínkách, včetně technických a povětrnostních. Podle jeho slov zbylo položit asi 100 km potrubí dvou větví Nord Stream 2.

