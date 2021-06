https://cz.sputniknews.com/20210603/doubrava-utok-na-zemana-je-urazena-dusicka-cloveka-ktery-nebyl-uspesny-v-prezidentske-kampani-14719533.html

Doubrava: Útok na Zemana je uražená dušička člověka, který nebyl úspěšný v prezidentské kampani

Řadu těžkých obvinění proti prezidentu Miloši Zemanovi vytáhl Senát kvůli jeho prohlášení, že Rusko nemusí mít nic společného s výbuchy muničních skladů ve... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle Fischera ve svých výrocích mimo jiné z kauzy Vrbětice ukázal, že je dezorientován, špatně cituje ústavu a vykládá si realitu způsobem, která zaměňuje následek za příčinu. „Nekoná v souladu se svým slibem, vůči sdělovacím prostředkům vystupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ uvedl předseda výboru.Otázka o zbavení funkce Miloše Zemana Senát projedná příští týden. Hlasovat bude muset i senátor Jaroslav Doubrava, který celou záležitost pro Sputnik okomentoval.Víte, tohle je uražená dušička člověka (Fischera), který nebyl úspěšný v prezidentské kampani právě proti Zemanovi, takže bude plivat krev a špínu na všechny strany. Zajímavé je, že nemůžou říct jeden jediný příklad, kdy by prezident Zeman byl takovým, jak ho popisují. Ale zajímavé také je, že nevidí tu demenci amerického prezidenta, který se nejen neudrží na nohách, což je stejné jako u Zemana, ale podstatně horší jsou ty jeho dementní výstupy, kdy se i předsedkyně komory musí ptát, jestli odpověděl to, co odpovědět měl. Takže ať si porovnají tyhle dva prezidenty a pak ať říkají, že pan prezident Zeman není schopný vykonávat svoji funkci. Oni zapomínají na to, že Zeman byl zvolen víc než dvěma miliony hlasů a v přímé volbě. Takže si myslím, že ti lidé, kteří ho volili, pokud by měli stejný názor, ale ten nemají, by měli mít možnost ho odvolat.Podle Ústavy ČR by toto rozhodnutí Senátu musela schválit i Poslanecká sněmovna. Myslíte, že by Senát podpořila?Těžko říct, ale myslím si, že ne.Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka krok skupiny senátorů vyvolává vážné podezření trestného činu. Cituji: „Jde o organizovaný pokus o státní převrat.“ Není to příliš kategorický závěr?Není to kategorický, už vůbec to není velmi kategorický závěr. Je to prostě závěr, který vychází z té činnosti Senátu, který mu v podstatě ani nepřísluší. Je to přání otce myšlenky. Jak říká jedno z našich přísloví.V Senátu chtějí odvolat prezidenta, v Poslanecké sněmovně zase vládu. Co se to v Česku děje?Je to hodně smutná písnička a smutná otázka, protože tady se ukazuje ten dlouhodobý vliv, a já jsem hluboce přesvědčen, že je to vliv amerických služeb a amerických politiků, kteří podle mého názoru chtějí opět rozbít další fungující stát. Vezměte si, když se na internetu řešilo prohlášení miliardáře George Sorose. A jsem přesvědčený (ale nikomu nevnucuji svůj předpoklad!), že za tím stojí Soros. Rád bych připomněl, že prezident Václav Klaus se postavil proti usídlení instituce Sorose v České republice. Podle mého názoru koníčkem Sorose je rozvracet fungující státy ve prospěch regulace ekonomiky pomocí velkých korporací a bank. A já si myslím, že to, co se děje dnes v Česku, je jeden z jeho kousků, které předvádí. A bohužel našel dušičky, které jsou ochotné se na tom podílet.

