Felix Slováček prozradil detaily o rozchodu s Lucií Gelemovou. Vrátí se do domu k manželce Dádě?

Felix Slováček je sice ženatý s Dagmar Patrasovou, ale posledních 7 let strávil po boku mnohem mladší Lucie Gelemové. Ta se však po letech vztahu rozhodla ho opustit.Ve vztahu totiž přirozeně řešili rozvod i dítě. Uvedl, že je pravda, že rozvod chvíli zvažoval. Objasnil to však slovy, že to chlapi tak dělají, když se něčeho napijí. Tehdy jsou podle jeho slov hrdinové. Dodal, že se všichni rozvádí, žení a chtějí děti, ale když je pak muž zase střízlivý, je už zase někde jinde, prohlásil Felix Slováček pro Blesk. Největším háčkem jejich vztahu tedy bylo, že za střízliva si tyto velké kroky prostě představit neuměl.Navzdory všemu však na svou bývalou přítelkyni nezanevřel. Ačkoliv milenecký vztah skončil, se mu podle jeho slov těch sedm let zarylo hluboko do srdce a zůstanou tam navždy. Lucii označil za skvělou ženu a myslí, že budou navždy přátelé. Pro AHA pak Slováček promluvil o tom, zda by se chtěl vrátit ke své manželce a prozradil i detaily o rozchodu s Lucií.Uvedl, že mu prý dokonce volají fanynky. „Člověk je zvědavý. Když zavolá nějaká fanynka a něco po mně chce, tak to s ní buď vyřídím telefonem, anebo když jsem ještě víc zvědavý, tak se s ní sejdu. Zvědavosti se meze nekladou,“ uvádí Felix Slováček. Návrat k manželce?Ačkoliv se Felix se svou mladou přítelkyní Lucií rozešel, ke své zákonité manželce Dádě Patrasové se vracet nechce. „Dům na Vinohradech potřebuje údržbu a spoustu věcí a já už se nechci o nic starat.“ Uvedl, že je spokojený v nájmu, ve kterém bydlí, a nemusí se o nic starat. Co se týče rozchodu s Lucií, ten byl podle něj nevyhnutelný. „Člověk musí respektovat její touhy, a co by chtěla v životě. Už vím, že jí v tom nemůžu překážet. Naopak jsem rád, že jsem s ní mohl být sedm let, a ať jde dál,“ uvedl. Nutno podotknout, že také manželka Felixe Slováčka Dagmar Patrasová se vyjádřila k rozchodu jejího manžela s Lucií. „Napřed mluvil o tom, že se nastěhuje zpátky. Po příletu mi ani nezavolal a místo toho mi volali z bulváru, že ho sledovali z letiště a právě teď je u Gelemové v bytě. Předpokládám, že je to další byt, který jí platí z našich rodinných peněz,“ uvedla v rozhovoru pro časopis Sedmička. „Myslím, že jsem toho vydržela dost, a tohle je konečná. Jdu obratem zavolat právníkovi, chci se okamžitě rozvést!“ dodala.

