„Jak by řekl Černomyrdin…“ Zahradil reaguje na „mediální zkratky“ českých médií v situaci s Klausem

„Aha. Takže titulek už nezní ,Klaus poslal do SSSR miliardy‘ nebo jak to bylo. Plus další změny. Ona to všechno prý byla ,mediální zkratka‘. I vzhledem k tématu bych tedy jako nový titulek doporučil investigativcům z Economie slavný citát někdejšího ruského premiéra Černomyrdina: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky,“ uvedl Zahradil na svém účtu na Facebooku a doplnil i odkaz na článek z webu Echo24.