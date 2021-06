https://cz.sputniknews.com/20210603/komentator-holec-olga-sommerova-premysli-jako-komunistka-14719656.html

Komentátor Holec: Olga Sommerová přemýšlí jako komunistka

Komentátor Holec: Olga Sommerová přemýšlí jako komunistka

Komentátor a novinář Petr Holec ve svém pravidelném pořadu na kanálu Xaver Live věnoval pozornost politickým rošádám v TOP 09. Dominika Feriho nahradila na... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

„Jak víte, TOP 09 teď vymazává Feriho ze zemského povrchu. Nikdo už nebude vědět, že kdy existoval. (…) Prostě nebude. Dobře. Ale, Olga Sommerová, to se nám nikdy nemělo stát, to nám TOP 09 nikdy neměla udělat,“ dodal na kanálu Xaver Live.Holec následně pustil část rozhovoru Sommerové pro pořad Prostor X, kde Sommerová varuje před nebezpečností demokracie, neboť v ní mohou volit i nevzdělaní lidé.„Volby jsou velmi nebezpečný nástroj. Volit může každý, volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, o všechny ty souvislosti, ale skočí na populistické nabídky. A to je to nebezpečí, které nyní je po celé Evropě i Americe,“ uvedla v rozhovoru pro Prostor X, který pustil posluchačům Petr Holec.„Prosím vás, já doufám, že nevolíte, že nechodíte k volbám, protože jste pitomci, jste nevzdělaný a nechápete ty děje, jako tady paní Olga,“ odsekl na její účet komentátor a dodal: „Já jsem zděšený z toho, co si ta paní myslí.“Následně poukázal na slova Sommerové o tom, že prý celý život bojuje proti komunistům a proti totalitě. Podle jeho názoru ovšem ona sama přemýšlí jako komunističtí činitelé.Za poslanecký mandát pro Olgu Sommerovou komentátor poděkoval předsedkyni strany Markétě Pekarové Adamové. Díky ní prý víme, jak v TOP 09 přemýšlejí.„Oni mají tu drzost říkat si demokratický opo-blok, demokratická strana. A takového člověka (Sommerovou – red.) pošlou do sněmovny, aby hájil demokracii. Paráda!“ konstatoval.Podle názoru Petra Holce politická strana TOP 09 ve skutečnosti neexistuje, neboť celá její popularita závisela na Dominiku Ferim.„Všechno špatné je pro něco dobré. Tady vidíme, co je TOP 09 zač. TOP 09 vlastně neexistuje. TOP 09 byla Dominik Feri. Ten už není,“ dodal na téma TOP 09 a mandátu pro Olgu Sommerovou novinář a komentátor Petr Holec.Dominik FeriBývalý politik TOP 09 složil poslanecký mandát poté, co média přinesla výpovědi dívek svědčící o Feriho agresivním sexuálním chování. Ten je měl nutit k sexu i přes jejich výslovný nesouhlas. Případem se již zabývá policie, aby zjistila, zdali došlo k trestným činům či nikoli. Feriho se zastal čestný předseda strany Karel Schwarzenberg. Schwarzenbergova pozice ovšem vyvolala bouři uvnitř strany, kdy někteří vlivní členové vyhrožovali, že ze strany vystoupí, pokud se Schwarzenberg za svá slova neomluví. Ten omluvu odmítl.

