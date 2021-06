https://cz.sputniknews.com/20210603/ma-koule-z-ocele-belorusky-aktivista-protasevic-promluvil-o-prezidentovi-zeme-14723405.html

„Má koule z ocele.“ Běloruský aktivista Protasevič promluvil o prezidentovi země

Roman Protasevič v rozhovoru pro televizní kanál ONT přiznal svoji vinu v obviněních z organizace chaosu na ulicích Minsku po prezidentských volbách v... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

„Otevřeně přiznávám, že jsem byl jedním z těch lidí, kteří publikovali výzvy k mítinkům devátého (srpna – red.). Jakmile mi poskytli dokumenty, sdělili obvinění… Hned jsem přiznal vinu podle paragrafu 342 (organizace činností, které hrubě narušují veřejný pořádek – red.), organizace masových neschválených akcí,“ řekl aktivista.Protasevič dále zdůraznil, že neměl žádný vztah ke kanálu na síti Telegram, který byl přiznán extrémistickým, neboť publikoval osobní informace o policistech.„Nebudu nic skrývat, hodně jsem kritizoval Alexandra Gregorieviče (Lukašenka – red.), jak se mi zdálo, byly pro to příčiny. Celý život jsem ale byl novinářem, a když jsem se začal stále více a více zatahovat do ne-novinářské práce, do politické práce, tím více se mi chtělo odtud utéct. Tím více jsem chápal, že mnohé věci, za které kritizovali Alexandra Gregorieviče, jsou prostě snahy o nátlak, a že v mnohých momentech se on choval jak člověk s ocelovýma koulema, promiňte mi výrazivo,“ uvedl v rozhovoru Protasevič. Protasevič také zdůraznil, že dobrovolně souhlasil s rozhovorem pro státní televizi a dodal, že před natáčením mu nikdo nedělal žádné líčení, aby tím bylo možné skrýt případná zranění, jak říkají někteří komentátoři na internetu. Prohlásil dále, že chápe možné následky tohoto rozhovoru.„Já jsem si skoro jist, že mě mnozí začnou veřejně odsuzovat. Jsem si jist, že nějaké akce na moji podporu úplně vyhasnou,“ řekl aktivista.Zmínil přitom, že mezi běloruskými opozičníky je mnoho vnitřních konfliktů a nenávisti, přičemž část opozičníků proti běloruskému prezidentovi myslí více na peníze než na boj o moc.DonbasAktivista dále uvedl, že se bojí možné extradikce do Luhanské lidové republiky a doufá, že prezident Lukašenko projeví dostatek politické vůle, aby ho nevydával.Cestu na Donbas Protasevič označil za největších chybu svého života. Je to jediná věc, které je mu skutečně líto, dodal.NechtaRoman Protasevič je zakladatelem telegramového kanálu Nechta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Dne 23. května letěl letadlem Ryanair z Atén do Vilniusu. Letadlo nouzově přistálo na minském letišti po zprávě o bombě na letadle, která nakonec nebyla pravdivá. Novinář byl zadržen při pasové kontrole. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, mj. za organizování hromadných nepokojů. Protasevičovi hrozí až 15 let odnětí svobody.Západní země včetně EU tento incident zkritizovaly. Prohlásily, že Minsk donutil letadlo k přistání pod vykonstruovanou záminkou. Velitel běloruského letectva a vojsk protivzdušné obrany Igor Golub prohlásil, že velitel letadla sám rozhodl o přistání, o žádném donucení a otáčení letadla nemůže být ani řeč. Dešifrovaný záznam rozhovoru dispečera a pilota, který byl zveřejněn minulý týden, neobsahuje žádné vyhrůžky na adresu velitele letadla.

