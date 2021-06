Maďarsko a Gazprom se předběžně dohodly na dodávkách plynu na dalších 15 let

https://cz.sputniknews.com/20210603/madarsko-a-gazprom-se-predbezne-dohodly-na-dodavkach-plynu-na-dalsich-15-let-14720293.html

Maďarsko dosáhlo s Gazpromem předběžné dohody o dodávkách plynu na 15 let. 03.06.2021

Ceny podle ministra zatím nebyly odsouhlaseny. Podle informací, které poskytl Gazprom na začátku roku 2021, v roce 2020 Maďarsko z Ruska získalo 8,6 miliardy kubických metrů plynu. V současné době mezi ruským Gazpromem a maďarskou společností Panrusgaz do konce roku 2021 platí dvě smlouvy. V souladu s těmito smlouvami dochází k exportu přírodního plynu ve dvou směrech – přes Beregovo na ukrajinsko-maďarských hranicích a také přes Baumgarten v místě hranic Maďarska, Slovenska a Rakouska. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se v roce 2021 koná od 2. do 5. června v prezenční formě. Výroba ruské vakcíny Maďarský ministr zahraničí také uvedl, že Budapešť jedná s Moskvou o možné výrobě vakcíny proti covidu-19 v maďarské fabrice. Jedná se o výrobu Sputniku V, ale také jiných ruských vakcín. Ruské vakcínyRuské ministerstvo zdravotnictví v srpnu 2020 zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Dostala název Sputnik V. Tato vakcína byla schválena již v 66 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost vakcíny činila 97,6 % podle výsledků rozboru dat 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska, což je víc než data zveřejněná dříve medicínským časopisem The Lancet (91,6 %), sdělil Ruský fond přímých investic (RDIF) a Gamalejův ústav.V říjnu ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo další vakcínu s názvem EpiVakKorona vyvinutou novosibirským centrem Vektor. EpiVakKorona neobsahuje živý virus a formuje imunitu díky využití uměle syntetizovaných peptidů.Další vakcínou je KoviVak od Čumakovova střediska Ruské akademie věd. KoviVak je celobuněčná vakcína. Tyto vakcíny používají buď uměle oslabené viry, které nejsou schopné způsobit onemocnění, nebo již zabité (inaktivované) viry.6. května pak ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.

