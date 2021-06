https://cz.sputniknews.com/20210603/mzv-rf-pozadavky-cr-na-odskodneni-od-ruska-za-nasledky-vybuchu-ve-vrbeticich-jsou-nevysvetlitelne-14717226.html

MZV RF: Požadavky ČR na odškodnění od Ruska za následky výbuchů ve Vrběticích jsou nevysvětlitelné

MZV RF: Požadavky ČR na odškodnění od Ruska za následky výbuchů ve Vrběticích jsou nevysvětlitelné

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila požadavky České republiky na odškodnění od Ruska za následky výbuchů ve Vrběticích za... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

„V poslední době stále znějí prohlášení z Prahy týkající se rusko-českých vztahů, pro která je obtížné najít racionální vysvětlení. Dokonce již v těch řečech došlo k tomu, že by Rusko mělo údajně zaplatit miliardy dolarů jako náhradu za následky incidentu, jehož vyšetřování nebylo dokončeno, ale ve verzích důvodů toho, co se stalo, se v Praze nemohou vyznat. Chtěla bych zdůraznit, že pokusy přesunout odpovědnost za zničení bilaterálních vztahů na Moskvu pomocí absurdních argumentů vypadají trapně, “ uvedla Zacharovová v komentáři zveřejněném na portálu ministerstva zahraničí.Mluvčí ministerstva zahraničí připomněla, že počátek ničivé akce leží v Praze, která během několika let „systematicky komplikovala práci ruského velvyslanectví a byla sofistikovaná při vymýšlení nejrůznějších překážek jeho normálního fungování“.Zacharovová uvedla příklady situace s demolicí pomníku osvoboditele Prahy, maršála Sovětského svazu Ivana Koněva v dubnu 2020, a vyhoštěním dvou zaměstnanců ruské diplomatické mise, údajně plánujících otravu pražských komunálních politiků ricinem, stejně jako sklady ve Vrběticích.Dříve první místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky Jan Hamáček oznámil své plány navrhnout vládě, aby zvážila způsob, jak kompenzovat škody, které utrpěli v důsledku výbuchů v roce 2014 ve skladech zbraní ve Vrběticích místní obyvatelé.Praha v polovině dubna obvinila zpravodajské služby Ruské federace z účasti na výbuších ve Vrběticích a vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. V reakci na to Moskva vyhlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata s tím, že obvinění z výbuchu byla absurdní, neopodstatněná a vykonstruovaná. Kreml poznamenal, že nepodložená obvinění České republiky proti Ruské federaci způsobila extrémní újmu vztahům mezi oběma zeměmi, a rovněž naznačila, že tato obvinění proti Rusku jsou součástí rozsáhlé kampaně Západu proti Moskvě.

