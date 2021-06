Na Slovensku je to jako v seriálu Chobotnice. Jenže inspektor Cattani tam není

https://cz.sputniknews.com/20210603/na-slovensku-je-to-jako-v-serialu-chobotnice-jenze-inspektor-cattani-tam-neni-14721985.html

Národní kriminální agentura (NAKA) ve čtvrtek zadržela ředitele Úřadu inspekční služby Adriána Szabóa. Důvodem jsou obvinění z trestného činu zneužívání... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Tisková agentura Slovenské republiky dříve uvedla, že korupční trestní činnost šéfa inspekce měla spočívat „v přijetí spotřební elektroniky a finanční hotovosti, minimálně ve výši 20 000 eur“. Szabó byl jedním z účastníků nedávného tajného setkání vysoce postavených politiků ve Slovenské informační službě. V reakci na toto dění Blaha napsal, že situace se zadrženími na Slovensku mu začíná připomínat italský mafiánský seriál Chobotnice.„Slovenská verze je smutnější než ta klasická. Komisaře Cattaniho odstranili už v jedné z prvních sérií, ‚samovyloupli‘ mu oko a nafingovali sebevraždu. A Dano, pardon, Tano Cariddi to dopracoval až na nejvyšší místa na prokuratuře. A zametá stopy,“ píše Blaha a naráží na kauzu se smrtí bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského a na činnost speciálního prokurátor Daniela Lipšice.Poté autor statusu připomněl zadržení šéfa inspekce Szabóa.„Kápové přelezení ve vládě se zalekli, že policisté začnou zpívat a tak je jednoho po druhém zastrašují a házejí do vazby,“ píše Blaha.„Mimochodem, Szabó je ten chlapík, co byl ve sklepě SIS na setkání s prezidentkou. Pamatujete - to je ten, co jsme všichni kroutili hlavou, proč se špičky státu setkávají s nějakým úředníkem. Úředník zjevně hodně věděl. A naznačil, že může začít mluvit. Uplynulo pár dní a šup, už je také ve vazbě,“ stojí v příspěvku Blahy.Následně slovenský poslanec přišel i s přirovnáním k sicilské mafii. Blaha neopomenul ani kauzu ředitele SIS Vladimíra Pčolinského, který čelil obvinění z přijetí úplatku desítek tisíc eur. V polovině března Specializovaný trestní soud rozhodl, že dotyčný půjde do vazby, a to z důvodu obav pokračování v trestné činnosti.„Pčolinského strčili do vazby, neboť prý sebral úplatek 20 tisíc. Jasně, šéf tajné služby riskuje celou kariéru kvůli dvěma-třem měsíčním papalášským platům. Shodou okolností šéf SIS Pčolinský upozornil na manipulaci vyšetřování, politickou likvidaci opozice a fašistické praktiky státu. A Slovensko má věřit, že sedí v base kvůli 20 litrům,“ zdůraznil autor statusu.Následně se poslanec zas vrátil k čerstvému případu zadržení.„Při šéfovi inspekce Szabóovi jim už kompletně vybuchla fantazie. Prý sebral úplatek v podobě ‚spotřební elektroniky‘. Skoro mi oči vypadly, když jsem to četl. Ve vzduchu visí podezření, že tu prožíváme Chobotnici, že mafiáni hacknuli stát (…) a v této situaci máme věřit tomu, že chlap, co by mohl svědčit, ukradl kávovar a mikrovlnku. Dejte mu aspoň dvě doživotí, prosím. A pokud sebral i toaster, dalších 20 let navíc...“ ironizuje Blaha.V závěrečné části příspěvku poslanec klade spoustu otázek.Nechyběl od Blahy ani odkaz na hlavní postavu seriálu Chobotnice.„Na Slovensku nemáme Cattaniho, musíme si pomoci sami. Matovičova chobotnice ztratila poslední zábrany - obávám se, že poslední série seriálu bude plná krve,“ věští poslanec.

