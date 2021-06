Na Slovensku se do očkování Sputnikem V nehrnou. Matovič vidí příčinu v kampani proti vakcíně

https://cz.sputniknews.com/20210603/na-slovensku-se-do-ockovani-sputnikem-v-nehrnou-matovic-vidi-pricinu-v-kampani-proti-vakcine--14715979.html

Slovensko zahájilo přihlašování na očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Očkovat se touto vakcínou u našich sousedů začne 7. června. Ruská vakcína bude na... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T11:37+0200

Registrace byla spuštěna v úterý 1. června. Doposud se však k očkování touto vakcínou přihlásilo pouze 3000 zájemců. Bývalý premiér a současný ministr Igor Matovič tuto skutečnost připisuje kampani, která byla vedena proti této vakcíně.Vakcína Sputnik V na SlovenskuPrvní dodávka Sputniku V dorazila na Slovensko již 1. března, ale po politické kauze se touto vakcínou doposud neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michaľanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení.Vakcínu posuzovala slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana na prozkoumání. Podle expremiéra Igora Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Zmiňme, že v červenci vyprší expirace u 100 tisíc dávek a v srpnu pak u dalších 100 tisíc dávek. Sputnik V je dvousložková vakcína, čili pacient by měl absolvovat dvě očkování.Sputnik V zatím nebyl registrován Evropskou lékovou agenturou EMA, proto můžou mít naočkování potíže s cestováním. Výjimkou je zatím Chorvatsko, které očkování Sputnikem V akceptuje. Očkování Sputnikem V začne na Slovenku 7. června a bude určeno k očkování osob od 18 do 60 let.

bob

ludia sa ockovat chcu len si pozrite co urobili... vych slovensko sa musi ist do humenneho ockovat .... potom je este tusim lucenec a a asi aj blava. proste ludia z kosic ci presova a popradu musia na najblizsie ockovacie miesto az do humenneho! to nehovorim ze kategoriu 60+ vylucili z ockovania!!! proste robia maximum co mozu ako podrazit vakcinu Sputnik V! to je ako keby polovici stredoceskeho kraja poskytli mozst sa dat zaockovat alebo do Lysej nad labem alebo Benesova ... no kolko ceskych dochodcov ale aj nedochodcov by to urobilo ? nevraviac ze sa musite zapisat do formulara.... proste asi takto vyzera cestna spravodajska hra a la CIA korcok v riti ssa

