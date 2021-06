Německé ministerstvo dopravy ruským letadlům povolilo lety do země, Lufthansa může do Ruska

https://cz.sputniknews.com/20210603/nemecke-ministerstvo-dopravy-ruskym-letadlum-povolilo-lety-do-zeme-lufthansa-muze-do-ruska-14714005.html

Ministerstvo dopravy Německa potvrdilo povolení na lety Lufthansy do Ruska a oznámilo, že ruské letouny mohou znovu přistávat na německých letištích, uvádí s... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Kvůli neudělení povolení na lety v červnu řada ruských leteckých společností a německá Lufthansa zrušily několik letů mezi Ruskem a Německem. Německé ministerstvo dopravy dříve pro Sputnik uvedlo, že povolení pro ruské dopravce bude vydáno okamžitě, jakmile Lufthansa od ruských úřadů dostane povolení na lety do Ruska.Ve středu večer v Lufthanse uvedli, že společnost od Ruska získala povolení. Zástupce společnosti Sputniku uvedla, že se neplánuje další rušení letů.O získání povolení na lety do Německa informovala také ruská společnost S7. „Lety do Německa budou probíhat podle plánu,“ zdůraznila mluvčí společnosti.V úterý a ve středu bylo zrušeno několik letů S7 a Aeroflotu do německých měst. Ředitel Federální agentury pro leteckou dopravu Alexandr Neradko ve středu oznámil, že problém byl vyřešen.Společnost Lufthansa zároveň ruší lety do Minsku, a to až do 20. června. Incident s letadlem společnosti RyanairLetadlo irské letecké společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala být falešná. Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů, včetně organizování hromadných nepokojů, a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody. Spolu s ním byla zadržena občanka RF Sofie Sapegová. Podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí je podezřelá z několika trestných činů podle běloruského trestního zákoníku spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o bombě přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruského letectva a vojsk protivzdušné obrany Igor Golub.Nejvyšší představitelé členských zemí EU se rozhodli na základě výsledků jednání o Bělorusku minulé pondělí přijmout politické rozhodnutí o zákazu letů běloruských letadel v evropském vzdušném prostoru a rovněž doporučili evropským leteckým společnostem, aby se vyhnuly letům nad Běloruskem. EU vyzvala k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Bělorusku v souvislosti s tímto leteckým incidentem. Teď má být rozhodnutí vedení EU schváleno technicky na úrovni ministrů.Později odbor letectva Ministerstva dopravy Běloruska zveřejnil záznam rozhovoru pilota letadla Ryanair s běloruskými dispečery. Záznam neobsahuje žádné výhrůžky posádce ze strany dispečera.K nouzovým přistáním letadel docházelo i dříve. Nejskandálnějším případem bylo donucení k přistání letadla prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se prý na palubě letadla nachází spolu s prezidentem bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl v USA obviňován z vyzrazení státního tajemství.

