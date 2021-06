https://cz.sputniknews.com/20210603/nova-funkce-whatsappu-je-blizko-aplikaci-si-budete-moci-spustit-na-nekolika-zarizenich-soucasne-14723711.html

Nová funkce WhatsAppu je blízko. Aplikaci si budete moci spustit na několika zařízeních současně

Vývojáři slibují, že aplikaci WhatsApp zpřístupní až na čtyřech mobilních zařízeních současně pomocí jednoho účtu. Takovou informaci hlásí WABetaInfo s odkazem... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Nyní přestane mobilní verze messengeru automaticky fungovat na smartphonu, pokud se ji pokusíte spustit na jiném.Jak společnost slibuje, tato možnost neohrozí koncové šifrování dat. Synchronizace bude nadále fungovat i v případě, že se jedno zařízení vybije.Kromě toho ve vedení potvrdili vývoj „jednorázového zobrazení“, které automaticky odstraní zprávy poté, co si je příjemce přečte. Možnosti „mizejících zpráv“ budou značně rozšířeny - WhatsApp umožní jejich zahrnutí do všech chatů.Nové funkce se objeví v jedné z veřejných beta verzí aplikace a později budou k dispozici všem uživatelům. Také je třeba poznamenat, že WhatsApp pracuje na samostatné aplikaci pro tablety iPad.Spousta nových funkcíZmiňme, že v nové verzi messengeru se také objeví funkce zrychleného posouvání hlasových zpráv.Ocení ji tak především ti, jejichž přátelé a kolegové raději mluví v dlouhých hlasových zprávách a nikam nespěchají, nebo když například začínají mluvit ne hned po stisknutí tlačítka záznamu. Zrychlené přehrávání vám umožní rychleji poslouchat zprávy.Hlasové zprávy můžete přehrávat rychlostí 1x, 1,5x a 2x. Chcete-li využít této možnosti, je potřeba aktualizovat aplikaci WhatsApp na verzi 2.21.100.Kromě toho WhatsApp přidal ještě jedno speciální oznámení. Pokud je uživatel zmíněn v chatu nebo někdo odpověděl na jeho zprávu, zobrazí se vedle názvu skupiny zavináč (@).Na WhatsAppu pro Android a iOS vydala take společnost další balíček se samolepkami s názvem Laugh It Off! v online obchodě s nálepkami.Navíc, je aktivně testována funkce úplné archivace chatů. V aktuálních stabilních verzích WhatsAppu vyskočí zarchivovaný chat, který se nachází ve spodní části okna aplikace, když se v něm objeví nová zpráva. Nové nastavení s názvem Keep Chats Archived (Zachovat chaty archivované) způsobí, že archivované chaty budou v dolní části seznamu.

