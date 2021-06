https://cz.sputniknews.com/20210603/odbornici-schvalili-ockovani-tehotnych-nepojisteni-cizinci-dostanou-placeny-pfizer-14720677.html

Odborníci schválili očkování těhotných, nepojištění cizinci dostanou placený Pfizer

Jak informoval předseda ČLS JEP Roman Chlíbek na svém Twitteru, Vakcinologická a gynekologická společnost dnes vydaly stanovisko k očkování těhotných a kojících žen. Podle něho je vhodné hlavně u žen s vyšším rizikem nákazy, například pracujících ve zdravotnictví, nebo obézních, s cukrovkou a astmatem a obecně nad 35 let.Vakcinologové upozorňují, že těhotné nejsou proti ženám ve stejném věku nákazou více ohroženy, mohou mít ale horší průběh nemoci.Očkování je podle expertů vhodné po dokončeném dvanáctém týdnu těhotenství. Při zjištění těhotenství po první dávce odborníci doporučují druhou odložit až po dvanáctém týdnu. Očkování je také možné bezprostředně po porodu.Doporučení ale platí pouze pro vakcíny mRNA, tedy od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Kvůli vzácnému nežádoucímu účinku, tvorbě krevních sraženin, čeští vakcinologové nedoporučují, aby byly těhotné ženy očkovány vakcínami vyrobenými společnostmi AstraZeneca a Johnson & Johnson.Tyto vakcíny nejsou rizikové ani pro kojící ženu a její kojené dítě. „Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covidu. První dostupné studie prokazují možnost pře­nosu protilátek po očkování do mateřského mléka,“ uvádějí čeští odborníci.Očkování nepojištěných cizincůOd příštího týdne na očkování proti covidu-19 mohou dosáhnout i cizinci, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění. Očkovat se mají ale pouze vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Cena by pak podle ministerstva zdravotnictví neměla přesáhnout 850 korun.Update koronaviruZa středu přibylo 348 nakažených, celkem bylo v ČR zaznamenáno 1 662 608 případů covidu-19. Celkově se vyléčilo 1 622 876 nakažených, v nemocnicích zůstává 432 pacientů. Covid-19 má v Česku 30 136 obětí. Co se týká očkování, obě dávky v Česku dostalo již 1 547 667 lidí, první dávku dostalo 3 948 214 milionu Čechů.

