ODS má smůlu. Mašínové státní vyznamenání nedostanou. V příští Sněmovně to klapne, reagují na sítích

ODS má smůlu. Mašínové státní vyznamenání nedostanou. V příští Sněmovně to klapne, reagují na sítích

Poslanecká sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi kandidáty na nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva, mezi kterými jsou kosmonaut Vladimír Remek a... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T10:53+0200

2021-06-03T10:53+0200

2021-06-03T10:54+0200

česko

politik

udělování vyznamenání

poslanecká sněmovna

prezident

vyznamenání

miloš zeman

Celkem šest jmen, a to Josefa Mašína, Ctirada Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Václava Švédu a Zbyňka Janatu, vyřadil z předběžného seznamu organizační výbor. Návrhy tak byly předloženy znovu. Nutno podotknout, že v debatě proti danému návrhu zareagovali kriticky komunističtí poslanci. Podle Jiřího Valenty byla skupina bratří Mašínů „ozbrojená kriminální skupina“. Stanislav Grospič pak konstatoval, že bez skrupulí jsou navrhováni vrazi, lidé, kteří se dopouštěli násilné činnosti“. Na daná vyjádření následně zareagoval předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura slovy, že „bolševici se nikdy nezmění“.Celý seznam sněmovních kandidátů na státní vyznamenání má 34 jmen. Ačkoliv předběžná listina z výboru byla na jména bohatší, obsahovala totiž 44 lidí, dolní komora o všech adeptech hlasovala zvlášť, přičemž některá jména byla zamítnuta, některá pak přidána. Rozhodnutí je pak v rukou prezidenta Zemana, který může, ale nemusí vyhovět návrhům Poslanecké sněmovny a Senátu.Poslanci například zamítli navrhnout na nejvyšší státní vyznamenání někdejšího československého prezidenta Ludvíka Svobodu in memoriam a bývalého generálního tajemníka Severoatlantické aliance George Robertsona. V kategorii kandidátů na Řád bílého lva se pak objevili váleční veteráni Jan Horal a Jaroslav Hofrichter, rovněž britský politik Alfred Duff Cooper. Co se týče dalších jmen, pak kosmonaut Vladimír Remek se na seznam dostal na návrh Moniky Jarošové z SPD. V kategorii Řádu Tomáše Garrigua Masaryka pak byl Poslaneckou sněmovnou navržen zakladatel moderní české imunologie Karel Raška in memoriam. V kategorii Řád bílého lva v části vojenské skupiny byli navrženi Jaroslav Hofrichter in memoriam, Jiří Štokman in memoriam, Vladimír Remek. V části občanské skupiny Jan Horal in memoriam, Jan Sokol in memoriam, Alfred Duff Cooper in memoriam, František Pecháček in memoriam, Josef Fikr in memoriam.Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka byl navržen Karel Raška in memoriam. V kategorii medaile Za hrdinství byli navrženi František Štamprech in memoriam, Emil Šneberg, Karel Bezdíček in memoriam, Olga Mauleová in memoriam.A na medaile Za zásluhy byli navrženi Jiří Králík, Pavla Břínková, Miroslav Řepa, Jan Zábrana in memoriam, Miloslav Souček, David Lukáš, Bohumír Janský, Michal Koudelka, Jiřina Uherková in memoriam, Emil Martinec in memoriam, Jan Slabák, Michal Mejstřík in memoriam, Iva Holmerová, Ladislav Michálek, Petr Sáha, Stanislav Kratochvíl, Karel Pacner in memoriam, Vilma Marešová, Vladimír Kučera in memoriam, Zdena Wasserbauerová, Milena Bačkovská.Reakce na sítíchNutno podotknout, že na sociální síti se k vyznamenání vyjádřil poslanec ODS Pavel Žáček, který prosazoval skupinu bratří Mašínů.Nutno podotknout, že pod statusem se objevily různé reakce lidí. Jeden z uživatelů vyjádřil jistotu, že v příští Poslanecké sněmovně to již jistě vyjde.Naopak jiný uživatel sdílí jiný názor: „Pavel Žáček se asi zbláznil ... Lidé, kteří zabíjeli občany Československa, tak jako nacisté si zaslouží veřejné opovržení, ne vyznamenání…“ zaznělo.

