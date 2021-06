https://cz.sputniknews.com/20210603/pocasi-nas-potesi-letnimi-teplotami-meteorologove-vsak-upozornuji-na-prehanky-a-bourky--14714499.html

Počasí nás potěší letními teplotami. Meteorologové však upozorňují na přeháňky a bouřky

Počasí nás potěší letními teplotami. Meteorologové však upozorňují na přeháňky a bouřky

Letní teploty by mohly do Česka zavítat koncem tohoto týdne. Meteorologové však upozorňují, že je třeba počítat také s bouřkami nebo přeháňkami. 03.06.2021

česko

léto

bouřka

počasí

Ve čtvrtek bude polojasno, na Šumavě lze počítat s přeháňkami. Noční teploty budou v rozmezí 11 až 7 stupňů, na některých místech můžou klesnout až na 5 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na příjemných 25 stupňů, v Čechách dokonce na 27 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů. Pátek bude skoro jasný až polojasný, přes den se očekává oblačnost. V západní polovině území meteorologové předpovídají déšť a také bouřky. Přes noc teploměry ukážou 12 až 8 stupňů, přes den 26 až 28 stupňů Celsia. Sobota bude ve znamení oblačné oblohy, ze které se objeví déšť a bouřky. Noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den však bude příjemných 25 stupňů. Neděle bude podobná, oblačná obloha s přeháňkami a bouřkami. Noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, přes den 24 stupňů. Situace se výrazně nezmění ani v pondělí, kdy meteorologové očekávají oblačnou oblohu s lokálními přeháňkami a bouřkami. Noční teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů a přes den vystoupají na 24 stupňů Celsia. Další dny budou polojasné až oblačné s přeháňkami a bouřkami. Noční teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Přes den vystoupají maximálně na 25 stupňů.

