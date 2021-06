Poslanci jednají o nedůvěře vládě. KSČM před hlasováním odejde. Babiš mluvil o „Pirátostátu“

„Říkám nahlas, vážení spoluobčané, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostát. Nechceme. Nechceme sdílet naše auta, naše byty, naši zemi. Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojili. Jsem svrchovaný premiér, nepodléhám nikomu, jenom občanům, kteří mi dali důvěru. A nikdo ze zahraničí nám do toho tady kecat nebude,“ uvedl.