Poslanecké sněmovně se nepodařilo vyslovit nedůvěru Babišově vládě

Po mnohahodinovém jednání se dnes nepodařilo vyslovit nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše. Rozhodujícími byly hlasy komunistů, kteří jednání Poslanecké... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T22:56+0200

2021-06-03T22:56+0200

2021-06-03T22:57+0200

česko

předseda vlády

poslanecká sněmovna

vláda

andrej babiš

Jednání o vyslovení nedůvěry vládě vyvolaly koalice Spolu (ODS, TOP 09, a křesťanských demokratů) a Pirátů se STAN.Jednání o nedůvěřeV Poslanecké sněmovně se dnes jednalo o vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice. Před samotným jednáním Poslanecké sněmovny se měla konat tisková konference klubu KSČM, na které se očekávalo, že bude dáno finální stanovisko, jak se k hlasování o nedůvěře postaví. Tu však zrušili a později rozhodnutí komunistů zveřejnil poslanec Jiří Dolejš, který sdělil, že se strana rozhodla pro jednotný odchod ze sálu a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. „Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohl být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany,“ uvedl na Twitteru. Bez pomoci komunistů nezíská opozice pro vyslovení nedůvěry vládě dostatek hlasů. Nutno podotknout, že již ve středu večer členové výkonného výboru ÚV KSČM doporučili komunistickým poslancům, aby při dnešním hlasování o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně opustili jednací sál. V sále hovořil premiér Andrej Babiš. „Chcete svrhnout vládu, která konečně prosadila důstojné důchody. Valorizovali jsme důchody o tisícovku každý rok, vy o tisícovku za čtyři roky. Chcete svrhnout vládu, která zvedla platy,“ uvedl Babiš ve Sněmovně.Vyjádřil se i ke střetu zájmů a „lex Babiš“ s tím, že je to podle něj absurdní záležitost. „Žádný střet zájmů nemám. Evropská komise nemůže vykládat české zákony,“ dodal. Podle jeho slov nebude Českou republiku řídit Evropský parlament a uvedl, že nechce v ČR ani žádný multikulturní fanatický Pirátostát. O Pirátech se zmínil i na sociální síti. „Říkám nahlas, vážení spoluobčané, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostát. Nechceme. Nechceme sdílet naše auta, naše byty, naši zemi. Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojili. Jsem svrchovaný premiér, nepodléhám nikomu, jenom občanům, kteří mi dali důvěru. A nikdo ze zahraničí nám do toho tady kecat nebude,“ uvedl Andrej Babiš.

