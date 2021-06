https://cz.sputniknews.com/20210603/rusko-promluvilo-o-planech-snizit-dolarove-vklady-v-narodnich-fondech-14721102.html

Rusko promluvilo o plánech snížit dolarové vklady v národních fondech

Rusko promluvilo o plánech snížit dolarové vklady v národních fondech

Ruské ministerstvo financí podstatně změní strukturu Fondu národního bohatství. Sníží v něm úroveň dolaru do nuly, uvedl ministr financí Anton Siluanov na... 03.06.2021

Dolar bude nahrazen vklady v eurech, zlatem a čínským juanem, jejich podíl vyroste o 5 %. Podíl eura tak bude činit 40 %, juan bude mít 30 %, zlato 20 %, dále britská libra a japonský jen budou mít každý po 5-ti %.Podle slov ministra k tomu dojde v dohledné době – v průběhu jednoho měsíce.Prohlášení ruského ministra financí okomentoval tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. Zmínil, že proces dedolarizace je už nyní vidět prostým okem.Valutová struktura ruského Fondu národního bohatství se již měnila v únoru. Tehdy do ní byl začazen juan (15 %) a jen (5 %), přičemž dolarovou a eurovou část snížili ze 45 % na 35 %. To bylo provedeno pro zvýšení rentability a diverzifikaci investičních rizik.Kromě toho na konci minulého měsíce ruský prezident Vladimir Putin podepsal federální zákon, který umožňuje umístění prostředků Fondu do drahých kovů, v květnu potom vláda garantovala možnost vkládat prostředky do zlata.

