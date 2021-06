https://cz.sputniknews.com/20210603/safruv-portal-forum-24-prorazil-dalsi-dno-haji-sluzbu-protasevice-v-nacistickem-azovu-14716390.html

Šafrův portál Fórum 24 prorazil další dno. Hají službu Protaseviče v nacistickém Azovu

Šafrův portál Fórum 24 prorazil další dno. Hají službu Protaseviče v nacistickém Azovu

Minulý týden jsme psali o tom, že český mainstream zveřejnil prohlášení na podporu běloruského opozičního aktivisty Romana Protaseviče. Zástupci českých médií... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Šlo o reakci na květnovou událost, kdy letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala jako nepravdivá. Na palubě se nacházel Roman Protasevič, který žije v Polsku a je zakladatelem telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Při kontrole jeho dokladů byl zadržen. Proti Protasevičovi bylo zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Hrozí mu až 15 let vězení. Hned po zatčení zakladatele Nexty se na síti objevila informace, že jde o neonacistu, který sloužil v praporu Azov na Donbasu. Zmiňme, že Pluk Azov je dobrovolnická jednotka v rámci Ukrajinské národní gardy. Je známý svou neonacistickou ideologií.Bývalý velitel Azovu Andrij Bileckyj potvrdil informaci, že Protasevič byl s praporem na Donbasu, kde byl dokonce zraněn, ale údajně hrál roli korespondenta a neúčastnil se nepřátelských akcí. Později však na síti byly zveřejněny fotografie, na kterých byl Protasevič zachycen ve vojenské uniformě a se zbraněmi. To vyvrací verzi, že aktivista byl v zóně konfliktu jako novinář, protože tím, že se chopí zbraně, ztrácí tento status.Mezi ty, kdo se v české republice postavil na stranu Romana Protaseviče, patří například šéfredaktor Fóra 24 a vydavatel Pavel Šafr a další jeho kolegové z novinářské branže.Jak se ukázalo, Fóru 24 zmíněné prohlášení nestačilo, a tak Šafrův server zveřejnil článek, v němž obhajuje Protoseviče. Jenže v tomto případě jde o ryzí překlad statusu blogera a aktivisty Antona Motolka, jehož telegramový kanál je na seznamu extremistických materiálů Ministerstva informací Běloruska.„Kreml a běloruská propaganda již několik dní vytváří falešné zprávy o tom, že Roman Protasevič bojoval v Donbasu,“ stojí ve statusu Motolka, který zveřejnil Šafrův server.Uvádí se, že podle novináře Sergeje Charitonova je jedním z hlavních zdrojů těchto dezinformací v anglickém jazyce stránka foiaresearch.net.„Anonymní web ve svých článcích označuje Romana za ,neonacistického aktivistu , kterého podporoval Západ s cílem změny režimu‘“ stojí v příspěvku Motolka. Následně autor příspěvku, který inspiroval Fórum 24, trvá na tom, že Roman na Donbasu nebojoval, ale pracoval jako válečný zpravodaj. „Roman jako novinář natáčel shromáždění anarchistů, nešlo o jeho účast v jakési neexistující ,neonacistické organizaci Černý blok‘, o které nás informuje ve svém článku server foiaresearch.net. Dostalo se to však do bodu, kdy se na jejich informace začaly odvolávat skupiny podporující Kreml v Evropě a malá média,“ stojí v materiálu.Tato argumentace vznikla v reakci na již zmíněnou publikaci fotografií Protaseviče ve vojenské uniformě a se zbraněmi. Článek Fóra 24 sdílelo na své stránce občanské hnutí Čeští elfové.Jenže jak ukázala reakce sledujících, argumentace Fóra nějak moc přesvědčivá nebyla.„Proč tady není ani slovo o fotkách, kde je v uniformě Azov a se zbraní? Snad jste je nepřehlédli????“ ptá se Josef Bednář.„Vám elfíci už nikdo nevěří!!!“ konstatoval Ladislav Vojtášek„No jistě. Raději budeme věřit šéfovi ukrnácků než otcovi Protaseviče. Je to hodný kluk, jezdí do cizích zemí bourat sochy, podporovat převrat (což následně se snaží aplikovat i u sebe doma). Sem tam se náhodou oblékne do uniformy Azovu. Nic, co by vyvolalo otázky,“ zareagoval Alexej Pozdenkov.

mcmillan Upřímně řečeno, Pavel Šafr, už na první pohled protokolární idiot, a při náhodném setkání s jeho zoufalými myšlenkami se dojem z prvního pohledu jen potvrzuje, provozuje portál Fórum 24, coby kolaborantský hnojomet o vysoké kadenci. S lokajskou submisivitou ke svým protektorům napíše cokoliv, co by jen na chvíli mohlo odvrátit nebezpečí smrti z podvýživy, protože nic jiného dělat neumí. 37

provlada Proč se nezastanou Martina Kantora, kterého odsoudili na 20 let za to, že na druhé straně fronty bránil lidi vyvražďované podobnými nácky jako je Prasetovič. 15

pavel šafr, neonacisté, bělorusko