„To prý dokážou jen ruské ženské!“ Video z USA, na kterém dívka zahnala medvěda, dobývá internet

Obyvatelka Kalifornie jménem Hailey shodila medvěda z plotu, aby ochránila své psy. Video z této události zveřejnila její sestřenice Brenda na svém TikToku... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

31. května se v TikToku objevilo video, které za šest hodin získalo téměř 10 milionů zhlédnutí a 30 tisíc sdílení.Autorka videa s přezdívkou bakedlikepie k videu napsala: „Moje sestřenice Hailey dnes shodila medvěda ze svého plotu a zachránila své psy.“To, co se děje na záběrech, opravdu odpovídá názvu. Na záznamu z bezpečnostních kamer je vidět, jak se medvěd hnědý se dvěma mláďaty snaží přelézt nízký cihlový plot mezi dvěma pozemky. Překáží jim ale několik psů, kteří štěkají na divoká zvířata a snaží se je vyhnat ze dvora. Zatímco medvíďata spěchají pryč od potyčky, medvěd tlapou odráží psy.Toho si všimla Hailey, majitelka psů, která vyběhla z domu a statečně s rozběhem shazuje medvěda z plotu, popadne jednoho psa do náruče a všechny ostatní zahání domů.Video se stalo virálním na sociálních sítích, dostalo se na hlavní stránku Redditu a na Twitteru získalo více než 40 tisíc lajků. V TikToku byl odvážný čin ženy uveřejněn její sestrou Brendou, která sdílela podrobnosti o incidentu. V komentářích uvedla, že Hailey a psi jsou v absolutním pořádku, až na to, že jeden z mazlíčků je „trochu poškrábaný“, ale vůbec ne vážně.V komentářích k videu mnozí obdivovali odvahu a statečnost mladé dívky. Někdo se obával o rodinu medvědů a uvedl, že zvířata přišla k lidem ne proto, že by se měla dobře. Je tam mnoho komentářů v ruštině, uživatelé se smějí, že taková zpráva je obvykle očekávána ze zasněženého Ruska, ale rozhodně ne ze slunné Kalifornie.„Prý to dokážou jen ruské ženy!“ píše se v komentářích.„Taková velmi ruská zpráva,“ uváděli uživatelé.„To je síla! Medvědice se nezapojila, té je to fuk!“ dodala další komentátorka.„Dobrá věc, že měla záznam bezpečnostní kamery, protože lidé by nevěřili, jak tlačí dospělého medvěda,“ poznamenal jeden uživatel.„Pokud tak chrání své psy, představte si, že se stane matkou. Je to statečná a divoká mladá žena!“ objevilo se pod videem.Medvěd s mláďaty se podle Brendiných slov nějakou dobu potulovali kolem domu a poté areál opustili. Brenda se rozhodla, že teď postaví plot vyšší.Divocí medvědi na soukromých pozemcích v Kalifornii nejsou vzácností. Při hledání potravy mohou dokonce vlézt do domu.

