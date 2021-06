https://cz.sputniknews.com/20210603/v-americe-vas-za-to-mohou-zastrelit-uzivatele-internetu-k-omluvam-usa-za-incident-v-bulharsku-14718870.html

„V Americe vás za to mohou zastřelit.“ Uživatelé internetu k omluvám USA za incident v Bulharsku

Incident s invazí do závodu v bulharské vesnici Češnegirovo pobouřil bulharské uživatele internetu, v komentářích ke zprávě novin Fakti, že se americká armáda... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Připomeneme, že k incidentu došlo 11. května v rámci cvičení NATO k procvičení přistání na letišti, když si vojáci spletli místo přistání a vnikli do dílny na výrobu slunečnicového oleje. Informace o incidentu se objevily koncem května, kdy prezident Rumen Radev označil incident za nepřijatelný.1. června se americká armáda omluvila. Prohlášení bylo zveřejněno na webových stránkách velení americké armády v Evropě a Africe. Vysvětlili, že účastníci manévrů se domnívali, že podnik patřil do cvičební zóny, a ujistili se, že nebyly použity žádné zbraně. Vysvětlení americké armády vyvolalo u některých uživatelů rozhořčení.„Tady se alespoň ze studu omluvili... v Iráku zabili více než tři miliony civilistů na základě falešných obvinění a nyní předstírají, že jsou blázni ... a za použití atomových bomb v Japonsku se stále neomluvili... ,“ napsal uživatel TIJA.„Někoho udeřte pálkou do krku a pak se mu omluvte. Tito hloupí a drzí Yankeeové jsou tak arogantní a drzí, že ani nevědí, co udělali,“ napsal Fajčo.„Ve Spojených státech, pokud vstoupíte na soukromé území, aniž byste nejprve zavolali vlastníkovi, můžete být zastřeleni. A policie nezatkne střelce. Lidé mají pravidla a zákony, ale ne jako tady v Bulharsku,“ uvedla Mucunka.Někdo upozornil na skutečnost, že zaměstnanci byli v takové situaci bezbranní v jejich vlastním státě.„Otázkou je, jak bulharská policie a armáda chránili tyto bulharské občany v případě takové chyby. Spali? Nebo pili kávu u místního drogového dealera? Chápete, v čem je problém nebo ne? Jak je chráněn majetek, život a zdraví Bulharů? To je podle ústavy povinnost státu. Existuje vůbec stát, nebo je to jen skupina mazaných lidí, kteří žijí a žijí z daní, které sami zavedli?“ napsal další komentátor s nickem Vsyšnost.Zmiňme, že byvatelé zmíněné vesnice Češnegirovo si již na cvičení stěžovali. Podle vedoucího administrativy města Christa Atanasova ho nikdo před blížícími se manévry nevaroval.„Nevěděl jsem, že tam budou cvičení, nikdo mi neposlal ani dopis, nikdo mě nevaroval. Dozvěděl jsem se o tom, když jsem viděl kamiony, ze kterých se vykládá zařízení. Na nás se obrátí až tehdy, když se stane něco nepříjemného,“ uvedl úředník 11. května.

Josef Novák ještě že nepoužívali ostrou munici a necvičili bombardování či jiný způsob likvidace objektu. Třeba dronem. Vždyť jde přece jen o Bulhary. Ale běda vyfackovat amíka, tak máte u baráku letadlovou loď do hodiny. Jsou to šmejdi a teroristi, celé NATO. 6

