https://cz.sputniknews.com/20210603/ve-vrbeticke-kauze-byli-zprosteni-mlcenlivosti-sef-vojenskeho-zpravodajstvi-sef-rozvedky-i-policie-14717448.html

Ve vrbětické kauze byli zproštěni mlčenlivosti šéf Vojenského zpravodajství, šéf rozvědky i policie

Ve vrbětické kauze byli zproštěni mlčenlivosti šéf Vojenského zpravodajství, šéf rozvědky i policie

Ministr obrany Lubomír Metnar zprostil mlčenlivosti ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna v kauze Vrbětice a v tajném setkání, které se mělo odehrát... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T13:36+0200

2021-06-03T13:36+0200

2021-06-03T13:36+0200

kauza vrbětice

lubomír metnar

vakcína

jan hamáček

rozvědka

moskva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/14268716_0:196:3073:1924_1920x0_80_0_0_cdc7b152008881238760e2ff4ecf5e56.jpg

Hamáček dnes zprostil mlčenlivosti také šéfa rozvědky Marka Šimandla i policejního prezidenta Jana Švejdara. Povinnost mlčet byla zrušena na základě žádosti policie, která vyšetřuje, co se dělo během schůzky na ministerstvu vnitra. Zmiňme, že server Seznam Zprávy zveřejnil článek, podle kterého měl Jan Hamáček na schůzce říct, že chce v Moskvě vyměnit ututlání kauzy Vrbětice za vakcínu Sputnik V. Zmiňme, že tato tvrzení zatím nebyla potvrzena. Hamáček zprostil mlčenlivosti šéfa rozvědky i policieDnes v Poslanecké sněmovně vicepremiér Jan Hamáček v souvislosti s kauzou Vrbětice zprostil mlčenlivosti šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Marka Šimandla i policejního prezidenta Jana Švejdara. Šéf rozvědky vystoupil již na začátku května na uzavřeném jednání Sněmovny, které se konalo po zveřejnění článku na serveru Seznam Zprávy. Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartoška upozornil na zákonné ustanovení, podle kterého zpravodajci nemohou na plénu poskytovat podrobné informace, a odkázal na příslušné komise. Hamáček dnes bez podrobností řekl, že Šimandl i Švejdar byli zproštěni mlčenlivosti. Zmiňme, že Hamáček verzi serveru odmítá a na autory článku podal trestní oznámení. Na redakci se obrátil i s předžalobní výzvou. „Dávala termín do pátku. Vzhledem k tomu, že do pátku se nic nestalo, přistoupím k civilní žalobě,“ řekl dnes Hamáček. Hamáček také žádá odškodné ve výši 10 milionů korun, které v případě, že u soudu vyhraje, věnuje nadaci policistů a hasičů. Hamáčkova cesta do MoskvyPřipomeňme, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se začala zabývat NCOZ. Vyšetřování bude probíhat v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby.Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík se dříve vyjádřil, že server je odhodlaný dokázat pravdivost svých tvrzení.

https://cz.sputniknews.com/20210603/mzv-rf-pozadavky-cr-na-odskodneni-od-ruska-za-nasledky-vybuchu-ve-vrbeticich-jsou-nevysvetlitelne-14717226.html

1

moskva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lubomír metnar, vakcína, jan hamáček, rozvědka, moskva