Vědci odhalili tajemství starodávného tisíc let starého artefaktu. Zapojena je i černá magie

Archeologové z Yaleovy univerzity zkoumali starodávný keramický hrnec naplněný kuřecími kostmi a zjistili, k čemu sloužil. Informoval o tom portál Live... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

Nádoba stará více než dva tisíce let byla nalezena v roce 2006 v athénské Agoře, v centru hlavního města Řecka. Profesorka Jessica Lamontová uvedla, že nádoba obsahovala hlavu a dolní končetiny kuřete, které nebylo starší než sedm měsíců.Vědci dospěli k závěru, že hrnec byl s největší pravděpodobností určen pro obřady černé magie, pomocí kterých bylo možné uvalit na nepřátele kletbu. Jak vysvětlila Lamontová, zakroucením a propíchnutím hlavy a nohou kuřete se čarodějové pokoušeli ublížit i svým obětem na stejných částech těla.A aby se kouzlo dostalo ke konkrétní osobě, bylo na nádobě vytesáno jeho jméno. Archeologové například našli na nalezené nádobě 55 takových záznamů. A ačkoliv nebyly příliš zachovalé, povedlo se zjistit, že za nimi stojí nejméně dva kouzelníci.Vědci dosud nebyli schopni přesně určit, proč někdo chtěl uvalit kletbu na 55 lidí najednou. Nevylučují však, že by to mohlo souviset s nějakým druhem soudu.Jak dodala profesorka Lamontová, na konci 4. století před naším letopočtem byla soudní přelíčení v Athénách běžná. Ti, kteří obřad prováděli, se tak mohli pokusit ovlivnit všechny účastníky procesu, včetně pachatelů, svědků a dokonce i jejich rodinných příslušníků.Hrnec byl nalezen na místě budovy, ve které kdysi pracovali řemeslníci. Vědci proto předpokládají, že se rozhodli uvalit tuto kletbu kvůli konfliktu, ke kterému došlo na pracovišti.Další verze souvisí s nestabilní politickou situací v Athénách. Po smrti Alexandra Velikého v roce 323 př. n. l. se jeho říše zhroutila a začal ostrý boj o moc. Několik skupin tehdy bojovalo o kontrolu nad Aténami. Jak poznamenala Lamontová, byla to doba „války, obléhání a změny politických spojenectví“.2000 let stará zrcadlaDříve jsme informovali, že ve starověké hrobce v Číně bylo objeveno více než 80 bronzových zrcadel vyrobených během dynastie Západních Chanů. Vědci byli překvapeni skutečností, že ačkoli jsou zrcadla stará asi 2 000 let, mnoho z nich stále odráží světlo a na některých je možné vidět hieroglyfy.Pohřebiště se nacházelo ve městě Cao-čuang v provincii Šan-tung. Vědci objevili více než 400 hrobek, které pravděpodobně patřily elitě té doby. Kromě hrobek byla také objevena sbírka keramiky a bronzových výrobků. Tyto objekty se datují do rané éry dynastie Západní Chan (202 př. n. l.-8 př. n. l.).V dávných dobách, jak říkají vědci, to byl jeden z hlavních objektů, které byly uloženy v hrobech aristokratů. Byl to jeden z prvků rituálu provedení zesnulé osoby do posmrtného života. Vědci se domnívají, že nalezené hrobky patřily zástupcům vyšší třídy.

