Vicepremiér RF: Plynovod Nord Stream 2 bude dostavěn do konce roku 2021, zbývá asi 100 km

Vicepremiér RF: Plynovod Nord Stream 2 bude dostavěn do konce roku 2021, zbývá asi 100 km

„Co se týče Nord Stream 2, práce pokračuje, v zásadě ani nebyla zastavena. Provozovatel spolu s účastnickými společnostmi pokračuje v jeho ztělesnění. Doufáme, že tato politika letos skončí,“ řekl Novak novinářům v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.Dodal, že přesné termíny závisí na různých podmínkách, včetně technických a povětrnostních. Podle jeho slov zbylo položit asi 100 km potrubí dvou větví Nord Stream 2.Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum probíhá v roce 2021 ve dnech 2. - 5. června za přítomnosti účastníků.Bezpečnost dodávek plynuNahrazení nebo vyloučení stávajících cest dopravy plynu pomocí plynovodu Nord Stream 2 se neprojednává, projekt má přispět k zajištění bezpečných a levnějších dodávek plynu, řekl dříve v rozhovoru pro Sputnik poslanecký rada rakouské ambasády Robert Gerschner, který vede delegaci svého velvyslanectví na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.„Otázku o tom, jak a jaké množství ruského plynu bude dodáváno do Rakouska v budoucnu, musíme položit společnostem OMV (rakouská OMV je jedním z věřitelů Nord Stream 2) a Gazprom. Prognózy v každém případě svědčí o růstu evropských potřeb v importu v nejbližších letech. Nejde tedy o to, že Nord Stream 2 nahradí nebo vyloučí stávající cesty dopravy plynu. Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu je, jak je známo, rovněž zajištěn na nejbližší léta platnou smlouvou. Klíčové slovo pro odpověď na tuto otázku je diverzifikace dopravy. Proto je Nord Stream 2 přínosem k zajištění bezpečných a levnějších dodávek plynu Evropě,“ řekl Gerschner.Nord Stream 2 je výstavba dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně zasazují USA, které prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a rovněž Ukrajina a řada evropských států. USA zavedly v prosinci 2019 sankce proti plynovodu, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Pokračovala po roce, v prosinci 2020.Podle dat provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřina společnost Gazpromu) bylo do 31. března položeno 95 % Nord Stream 2, zbývalo položit 121 km z celkové délky na dvou větvích. Generální konzul SRN v Jekatěrinburgu Matthias Kruse řekl, že 17. května zbývalo položit 80 km potrubí. Vicepremiér RF Alexandr Novak 25. dubna informoval, že Rusko je přesvědčeno, že Nord Steam 2 bude dostavěn, práce pokračuje.Rusko nejednou vyzvalo k tomu, aby plynovod Nord Stream 2 nebyl vzpomínán v kontextu nějaké politizace, protože jde o obchodní projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii. V Německu vystupují za dostavbu plynovodu a odmítají jednostranné exteritoriální sankce USA.

