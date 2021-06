https://cz.sputniknews.com/20210603/zelenskyj-promluvil-o-nemoznosti-financovani-armady-kvuli-nord-stream-2-14712951.html

Zelenskyj promluvil o nemožnosti financování armády kvůli Nord Stream 2

Zelenskyj promluvil o nemožnosti financování armády kvůli Nord Stream 2

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání s delegací amerického Kongresu uvedl, že dokončený Nord Stream 2 připraví zemi o zhruba 3 miliardy dolarů... 03.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-03T00:13+0200

2021-06-03T00:13+0200

2021-06-03T00:13+0200

svět

volodymyr zelenskyj

nord stream 2

financování

armáda

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1108/68/11086828_0:111:2779:1674_1920x0_80_0_0_adb248abec7c51e6a3c069191f810a49.jpg

Delegace Kongresu USA je tento týden na pracovní návštěvě Ukrajiny. Senátoři Jeanne Shaheenová, Robert Portman a Christopher Murphy se již s vedením země setkali mnohokrát.Během setkání Zelenskyj také oznámil, že je třeba poskytnout Ukrajině akční plán pro členství v NATO. Jako další potenciální hrozbu, která by mohla posílit pozici Ruska v Evropě, Volodymyr Zelenskyj uvedl neposkytnutí Ukrajině jasného signálu a konkrétních termínů pro přijetí akčního plánu pro členství v NATO,“ sdělila tisková služba.Bílý dům již dříve konstatoval, že bude obtížné zabránit výstavbě plynovodu, protože je prakticky dokončen. 20. května USA oznámily, že upustily od zavádění sankcí proti společnosti Nord Stream 2 AG, která realizuje projekt ruského plynovodu Nord Stream 2, a vysvětlily to tím, že je to v jejich národním zájmu. Poté však uvalily sankce na ruské organizace a lodě v rámci projektu Nord Stream 2. Zejména proti Námořní záchranné službě, Mortransservisu, Fondu tepelné energie v Samaře a Koksochimtransu. Sankce byly zavedeny také proti 13 lodím.Němečtí ekologové požádali o zrušení povolení pro Nord Stream 2Němečtí ekologové z organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) podali u německého regulačního orgánu BSH žádost o zrušení povolení na stavbu a provozování Nord Stream 2, nebo alespoň na určitou dobu pozastavení pokládky potrubí k provedení ověření souladu projektu s „klimatickými cíli“.„Deutsche Umwelthilfe (DUH) dnes podala žádost u Federální námořní a hydrografické agentury (BSH) o zrušení povolení k výstavbě a provozu Nord Stream 2 z důvodů ochrany klimatu. I když je plynovod největším projektem v oblasti fosilních paliv v Evropě, dopad na klimatické cíle nebyl v předchozím schvalovacím procesu prověřován. Jako alternativu podává DUH žádost o kompenzaci neúspěšné prověrky v oblasti ochrany klimatu a pozastavení další výstavby plynovodu během tohoto období,“ uvedla organizace ve svém prohlášení zveřejněném na webu DUH.

1

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, nord stream 2, financování, armáda, ukrajina