„Zjevné lži si troufáte nazývat mediální zkratkou." Klausův institut vyrukoval do boje s novináři

„Zjevné lži si troufáte nazývat mediální zkratkou.“ Klausův institut vyrukoval do boje s novináři

03.06.2021

„(…) jsme zklamáni Vaší odpovědí na veřejný dopis a žádost o omluvu za fabulaci konspirační teorie o tajné půjčce SSSR těsně před listopadem 1989. Skutečnost, že nejste schopni uznat pochybení Vámi řízených médií, a zjevné lži si troufáte omluvně nazývat „mediální zkratkou“, je příkladem arogance a hroší kůže, která je v rozporu s jakoukoliv elementární novinářskou etikou,“ uvedl Institut Václava Klause na svých internetových stránkách.IVK tak reagoval na slova šéfredaktorů Hospodářských novin a portálu Aktuálně. Ti své vyjádření publikovali v průběhu včerejška. Reagovali v něm na výzvu Václava Klause k omluvě za údajně lživá slova v jejich článku o půjčce Sovětskému svazu.„Formulace, v nichž jsme se dopustili příliš velké mediální zkratky, jsme opravili. Na podstatě sdělení, že kolem vzniku i vyrovnání tzv. ruského dluhu panuje řada nejasností, to ale nic nemění,” uvedli šéfredaktoři médií s tím, že odmítají tvrzení Václava Klause o „zjevně lživé kampani” proti jeho osobě. Obě media také, podle svých slov, vzala na vědomí, že rekonstrukce 30 let starých událostí je velmi složitá.„Vy jste napsali doslovně a v titulku, že „Václav Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 mld. dolarů Sovětům“. To je hlavní obsah celého článku i celé související mediální kampaně, to je zpráva, která prošla všemi sdělovacími prostředky a je dodnes vytrvale šířena. Vy sami dobře víte, že každé jednotlivé slovo této věty je lež, a přesto nemáte v sobě tolik slušnosti a profesní cti, abyste se za to poškozenému omluvili? Dělat místo toho podivné dílčí změny v archivních článcích je výsměch. To v žádném případě nelze považovat za uvedení věci na pravou míru,“ napsal v reakci na vyjádření šéfredaktorů Institut Václava Klause.Autory odpovědi médiím ze strany Institutu jsou jeho výkonný ředitel Jiří Weigl a jeho tiskový mluvčí Petr Macinka. Podle jejich slov zaměstnanci obou redakcí jsou „evidentně věcně neznalí“, což prý znemožňuje vzájemné pochopení. Ztrácí tím smysl jakákoli věcná diskuze, myslí si autoři.„Československo-sovětský obchod probíhal se všemi svými obtížemi před listopadem 1989 a pokračoval nutně i po listopadu nezávisle na vůli Václava Klause. Jedním z cílů transformace, kterou připravil a uskutečnil právě Václav Klaus, bylo reorientovat náš zahraniční obchod z měkkých východních trhů na kvalitní a náročné trhy západní. To se povedlo v mimořádně krátkém čase a je to jeden z nezpochybnitelných transformačních úspěchů Klausovy politiky. Vyčítat mu, že svévolně nezakroutil hospodářským vztahům se SSSR krkem už v prosinci 1989, může jenom naprostý ignorant, nebo zlovolný manipulátor spoléhající na neinformovanost veřejnosti a sílu jednou vyřčené pomluvy,“ píše Institut Václava Klause.V závěru svého vyjádření IVK obviňuje obě média ze šíření lží a vyslovuje názor, že publikace lží je v souladu s politikou jak Hospodářských novin, tak portálu Aktuálně.„Půjčka SSSR“Co se týče samotného článku zveřejněného v řadě českých médií, bylo v něm uvedeno, že s odkazem na materiály z Národního archivu dospěla tato média k závěru, že český exprezident a tehdejší ministr financí Československa Václav Klaus zajistil odeslání půjčky Sovětskému svazu v rublovém ekvivalentu 1,3 miliardy amerických dolarů, o které se s Moskvou údajně dohodla ještě předlistopadová československá vláda.Bývalý český prezident Václav Klaus rozhodně popírá zveřejněné skutečnosti a uvádí, že žádné informace o závazcích poskytnout Moskvě jakoukoliv půjčku nikdy neměl.

