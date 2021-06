https://cz.sputniknews.com/20210604/a-pak-budete-vypadat-ve-veku-jako-dagmar-havlova-decastelo-ukazala-jak-si-nechala-pichnout-botox-14715661.html

„A pak budete vypadat ve věku jako Dagmar Havlová?“ Decastelo ukázala, jak si nechala píchnout botox

Herečka a moderátorka Eva Decastelo se rozhodla ukázat, jak si nechala píchnout injekce krásy. Jestli celebrita očekávala, že ji v tom fanoušci vesměs podpoří... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Po půl roce opět ‚údržba‘ u paní doktorky Evy Havlové v Hradci Králové. Už 2 roky tam za ní jezdím a mohu doporučit.️ A koho by zajímalo, co jsme dělaly tentokrát tak - baby botox do čela a očního okolí, aby se netvořily hluboké vrásky, ale zároveň mi zůstala mimika, pak botox do podpaží, což zamezí pocení v těchto místech a ve finále Prophilo do obličeje na zlepšení hydratace pokožky,“ popsala zásah hvězda a sdílela fotografii a dvě krátká videa.Názory sledujících, kteří zareagovali na status Evy, se rozdělili, přičemž většina herečku nepodpořila. „Každých půl roku do sebe píchat?? A potom budete vypadat ve věku jako Dagmar Havlová?? Děkuji, raději neeee,“ napsala Korejsová Jana.„Bolí to? Vypadá to hrozivě u těch očí,“ uvedla Milena Řeháková.„Botoxy, já bych to zakázal,“ vyslovil se Jiří Dokoupil.Od sledujících nechyběly ani žertovní poznámky.„Údržba to zní jako pravidelnej servis a je k tomu i servisní knížka?“ dotazuje se Michal Pazourek.„Takové starosti bych chtěl mít,“ ironicky poznamenal Jan Ondráček.Objevili se však i takoví, kteří celebritu podpořili. „Sluší ti to Evi. Měj hezký středeční den a nádherný zbytek týdne,“ okomentoval Marťa Kovář.„Vypadáš skvěle Evi“ napsal Jiří Brabec.Připomeňme, že na konci května se Decastelo pochlubila, že má za sebou již očkování proti covidu-19. Uvedla, že dostala vakcínu Johnson&Johnson, která je jednodávková. I tehdy uvedla, že pravidelně dostává injekce krásy.„Mám to za sebou. Vím, že je tu spoustu z vás, kteří jsou proti, což respektuji. Je to každého volba. Já doufám, že svou vakcinací ochráním své blízké a rodinu. U mého obvodního lékaře jsem dostala jednorázovou Johnson & Johnson, takže vakcinaci mám komplet. Jo a ještě k tomu očkování - už roky do sebe cpu botox, takže nějaká vakcína mě nemůže rozhodit. Vaše nepřírodní, ale hodná Eva,“ napsala Decastelo.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

