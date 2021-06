https://cz.sputniknews.com/20210604/analytik-stefec-cilem-utoku-na-babise-je-likvidace-agrofertu-14729584.html

Analytik Štefec: Cílem útoků na Babiše je likvidace Agrofertu

Analytik Jaroslav Štefec si posvítil na změny na české politické scéně, k nimž došlo v průběhu poslední doby. Podle jeho slov si voliči ANO reálně uvědomují... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Předpokládám, že ve vedení ANO se 1. června, po skončení rozhovoru novopečené poslankyně Olgy Sommerové s redaktorkou Světlanou Witowskou na ČT24, intenzivně slavilo. Sommerovou, úspěšnou režisérku mnoha předrevolučních filmů pod taktovkou tehdejší KSČ, po revolučním prozření v roce 1989 to dotáhnuvší v politice až na post 1. místopředsedkyně Liberálně ekologické strany, jedovatého to eintopfu pravdoláskařů, ekologických fanatiků a genderových šílenců, nominovala na tuto pozici TOP 09 jako náhradu za sexuálního raptora (Dominika – red.) Feriho,“ napsal v úvodu svého vyjádření na sociálních sítích Štefec.Podle jeho názoru mají voliči ve světle událostí okolo Dominika Feriho a jeho nástupkyně Olgy Sommerové dvě možnosti. Jinak, v případě vítězství Pirátů ve volbách, by prý hrozilo opakování událostí roku 1948.Tmelem výše zmíněného politického spojenectví prý může být bezpečnostní program, jenž prý nabízí nejen diagnózu situace, ale i její řešení. „To potřebujeme jako sůl, protože současná Evropa není bezpečná a ČR není na to, co ji (a tím i nás) nejspíš už na podzim čeká, připravena ani náhodou. Osobně věřím, že prezentace tohoto programu otevře oči mnoha voličům, kteří by jinak volili právě SPD,“ dodal k bezpečnostnímu programu Trikolóry analytik.Jaroslav Štefec ve svém vyjádření uvedl, že cílem útoků na předsedu vlády Andreje Babiše je pokus o likvidaci jeho bývalého podniku Agrofert, a to podle vzoru likvidace JZD Slušovice předsedy Františka Čuby. Jedná se prý o nežádoucí vzory.„Druhou volbou je samozřejmě hnutí ANO. To prokázalo i přes neskutečný tlak na jeho šéfa Andreje Babiše neuvěřitelnou odolnost a schopnost stále oslovovat velké množství lidí, kteří vnímají realisticky stávající ekonomickou a bezpečnostní situaci ČR a nadcházející turbulence v Evropě. Hodně lidí si totiž neuvědomuje, že hlavním cílem dehonestační mediální kampaně vůči premiérovi Babišovi a útokům EU vůči jím vlastněného podniku, uměle podněcovaným „práskačskými“ dopisy, aktivitami pirátských europoslanců a nesmyslnými bláboly mnoha dalších politických „veleduchů“ (včetně již zmíněné paní Sommerové), je likvidace Agrofertu. Z naprosto stejného důvodu, vedoucího k likvidaci úspěšného agrokomplexu Slušovice, který musel být po roce 89 zadupán do země, protože představoval nežádoucí vzor toho, jak se dá úspěšně, efektivně a sociálně šetrně podnikat (nejen) v zemědělství i na národní úrovni malého státu, nezávisle na zájmech nadnárodních korporací,“ myslí si Štefec.Analytik v závěru uvedl, že spojenectví ANO s Trikolórou může představovat zásadní faktor, který „pohřbí naděje Pirátů na uchopení moci“ podle vzoru KSČ roku 1948.„Jímá mě hrůza“Předseda KSČM Vojtěch Filip na sociálních sítích uvedl, že nehledě na to, že vláda Andreje Babiše nemá jeho důvěru, při představě, že se moci ujme ODS, TOP 09 spolu s Piráty a lidovci ho „jímá hrůza“.Vojtěch Filip tak reagoval na včerejší jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše, kdy před hlasováním komunisté opustili jednací sál, čímž zajistili, že vláda hlasování o nedůvěře přežila, neboť opozici se nepodařilo zajistit dostatečný počet hlasů pro vyslovení nedůvěry.

