Astronomové rozluštili tajemství vzniku Oortova oblaku

Článek s výsledky výzkumu byl připraven k publikaci v časopise Astronomy & Astrophysics a zveřejněn na serveru předtisků arXiv.org.Oortův oblak je hypotetická kulovitá oblast na okraji sluneční soustavy, která obsahuje miliardy kometárních objektů. Ačkoli neexistují žádná potvrzená přímá pozorování, mnoho nepřímých skutečností naznačuje jeho existenci. Přítomnost oblaku byla v roce 1950 podložena nizozemským astronomem Janem Hendrikem Oortem, který dokázal, že odtud začínají svou cestu všechny dlouhoperiodické komety s delšími oběžnými dobami. Slouží jako jediný zdroj informací o této příhraniční oblasti sluneční soustavy.Vědci z Leidenské observatoře poprvé spojili informace o všech jednotlivých událostech spojených s Oortovým oblakem a vytvořili model jeho formování během prvních sto milionů let po vzniku sluneční soustavy asi před 4,6 miliardami let. K vytvoření úplného modelu použili autoři techniku, při které byl konečný výsledek každé předchozí události považován za výchozí bod pro další.Podle výsledků modelování mají objekty podobné kometě v Oortově oblaku dva zdroje původu. Některé z nich jsou asteroidy a úlomky protoplanet vyvrhovaných z centrálních částí sluneční soustavy pod vlivem velkých planet - Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptunu. Ty úlomky, které nebyly vyhozeny ven, ale do systému, jsou nyní v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.Vědci se domnívají, že většina materiálu v Oortově oblaku (asi 70 procent) pochází z oblasti disku kolem hvězd, která se nacházela v intervalu 15 až 35 astronomických jednotek od Slunce - nedaleko od aktuálního umístění ledových obrů Urana a Neptunu a skupiny kentaurů, umístěných mezi oběžnými dráhami Jupitera a Neptunu.Další část objektů Oortova oblaku podle leidenských astronomů pochází ze systémů sousedních hvězd, kterých bylo v době vzniku sluneční soustavy mnoho poblíž.Nový model také vyvrací hypotézu, že Oortův oblak byl vytvořen v nejranějších fázích formování sluneční soustavy v důsledku migrace obřích planet. Autoři věří, že k jeho vzniku došlo později, když už bylo Slunce samostatnou hvězdou oddělenou od skupiny hvězd, ve které se narodilo. Vědci odhadují, že k tomu došlo 20–50 milionů let po vzniku sluneční soustavy.

