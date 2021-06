Babiš o vyslovení nedůvěry vládě: Jednání bylo jen divadlo

https://cz.sputniknews.com/20210604/babis-o-vysloveni-neduvery-vlade-jednani-bylo-jen-divadlo-14726927.html

Andrej Babiš se vyjádřil v tom smyslu, že před včerejším hlasováním o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně nebylo nutné komunisty přemlouvat, aby vládu zachránili, šlo prý pouze o divadlo. O odchodu komunistů ze sálu prý premiér dopředu nevěděl, zjistil to až při projevu předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. „Kdyby to bylo myšleno vážně, tak by opozice oslovila komunisty, oni je ale ani neoslovili. Mohli nám vyslovit nedůvěru, to ale nechtěli,“ míní Babiš. Babiš se v pořadu vyjádřil také k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně protikoronavirových opatření, které byly označeny jako nezákonné. Babiš dále uvedl, že od půlnoci se k očkování ve věkové kategorii od 16 do 29 let přihlásilo 77 427 osob. Konstatoval, že velký zájem lidé také projevili k očkovacím certifikátům, které si pořídilo již 720 tisíc občanů. Babiš také přizval lidi k dodržování opatření a očkování se. Míní, že k dalšímu rozvolňování je třeba přistupovat s rozvahou. Jednání o nedůvěřeV Poslanecké sněmovně se včera jednalo o vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice. Před samotným jednáním Poslanecké sněmovny se měla konat tisková konference klubu KSČM, na které se očekávalo, že bude dáno finální stanovisko, jak se k hlasování o nedůvěře postaví. Tu však zrušili a později rozhodnutí komunistů zveřejnil poslanec Jiří Dolejš, který sdělil, že se strana rozhodla pro jednotný odchod ze sálu a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě.Bez pomoci komunistů nezíská opozice pro vyslovení nedůvěry vládě dostatek hlasů. Nutno podotknout, že již ve středu večer členové výkonného výboru ÚV KSČM doporučili komunistickým poslancům, aby při hlasování o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně opustili jednací sál.V sále vystoupil také Andrej Babiš a vyzvedl práci současné vlády, která podle něj prosadila důstojné důchody a zvýšila platy. Během svého vystoupení také popřel, že by u něj došlo ke střetu zájmů. Evropská komise podle něj nemůže vykládat české zákony. Premiér nechce, aby Česko řídil Evropský parlament a uvedl, že nechce ani žádný multikulturní fanatický pirátostát.

