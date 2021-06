https://cz.sputniknews.com/20210604/bezpecnostni-expert-na-slovensku-probiha-po-vrazde-kuciaka-a-padu-expremiera-fica-valka-policistu-14727627.html

Bezpečnostní expert: Na Slovensku probíhá po vraždě Kuciaka a pádu expremiéra Fica válka policistů

Bezpečnostní expert: Na Slovensku probíhá po vraždě Kuciaka a pádu expremiéra Fica válka policistů

Na Slovensku se nyní řeší kauza tajného setkání politických špiček a nejnověji Národní kriminální agentura SR (NAKA) zadržela i šéfa policejní inspekce Adriána... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T17:48+0200

2021-06-04T17:48+0200

2021-06-04T17:48+0200

slovensko

politik

naka

zadržení

expert

politika

policie

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/801/70/8017052_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d570e5c52afb77d9e8a704c3ca2b005b.jpg

Bývalý ředitel SIS Vladimír Pčolinský ve vazbě, dva policejní prezidenti také, z toho jeden spáchal sebevraždu, domovní prohlídka u bývalého šéfa Národní kriminální agentury Branislava Zuriana, několik soudců ve vazbě a zadržený šéf inspekce, to vše podle bezpečnostního experta ukazuje na celý systém bezpečnostní komunity a vůbec to podle něj není dobrá výpovědní hodnota.Šándor zmínil systém rozdělení sfér vlivu a kontroly mezi koaličními partnery. Kritizuje, že vzhledem k tomu, že Slovenská informační služba připadla hnutí Jsme rodina, může si lídr hnutí Boris Kollár na post šéfa SIS jmenovat „své lidi“. Šándor však zdůraznil, že SIS přece nepatří straně pana Kollára, SIS je Slovenská informační služba. Ačkoliv chápe, že jsou to političtí kandidáti, nemůže to být podle něj rezortní záležitost, propojená na nějaké strany, které spolu momentálně vytvářejí koalici.Podle jeho slov je celý zpravodajsko-bezpečnostní systém, a to nejen pokud jde o SIS, na Slovensku „velmi nebezpečně narušený“.Něco lepšíhoŠándor zmínil, že občané zřejmě po vraždě novináře Jána Kuciaka, po pádu vlády šéfa Směru-SD Roberta Fica a po vítězství Igora Matoviče (nyní ministr financí) čekali, že přijde něco lepšího. Jak se vyjádřil, lidé nyní sledují cosi, co bychom mohli nazvat částečně válkou policistů z určitých skupin, částečně bojem části policistů vůči SIS a „neuvěřitelnými ekvilibristickými akcemi politiků“. To však vůbec nesvědčí o tom, že by se systém měl vrátit do normálu, míní Šándor.Šándor zároveň pochybuje, že nynější vláda Eduarda Hegera se udrží celé volební období. Jediný způsob, jak se Slovensko může vydat na cestu normální demokratické země, vidí v „zásadním depolitizování“ SIS i policie.Připomeňme, že ve čtvrtek zadržela Národní kriminální agentura (NAKA) ředitele Úřadu inspekční služby Adriána Szabóa. Důvodem jsou obvinění z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a korupce. Tisková agentura Slovenské republiky dříve uvedla, že korupční trestní činnost šéfa inspekce měla spočívat „v přijetí spotřební elektroniky a finanční hotovosti, minimálně ve výši 20 000 eur“. Szabó byl jedním z účastníků nedávného tajného setkání vysoce postavených politiků ve Slovenské informační službě.

https://cz.sputniknews.com/20210603/na-slovensku-je-to-jako-v-serialu-chobotnice-jenze-inspektor-cattani-tam-neni-14721985.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politik, naka, zadržení, expert, politika, policie, slovensko