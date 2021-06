https://cz.sputniknews.com/20210604/bill-gates-a-warren-buffett-vybrali-misto-pro-stavbu-jaderneho-reaktoru-nove-generace-14726346.html

Bill Gates a Warren Buffett vybrali místo pro stavbu jaderného reaktoru nové generace

Miliardáři Bill Gates a Warren Buffett oznámili, že rychlý reaktor postaví ve státě, kde se těží nejvíc uhlí. Přesné místo stavby oznámí koncem roku 2021. Součástí projektu je sodíkem chlazený reaktor se systémem ukládání energie v zásobnících na bázi roztavených solí s maximální kapacitou až 500 megawattů. Počítá se s tím, že použití pokročilých bezuhlíkových reaktorů doplní program přechodu na alternativní zdroje energie, aby se zamezilo globálním změnám klimatu. Iniciativu energetických gigantů podpořil také guvernér státu Mark Gordon. Americké ministerstvo energetiky vyčlenilo koncem roku 2020 společnosti TerraPower na vývoj projektu Sodík 80 milionů dolarů. Celkové náklady na instalaci reaktoru se budou pohybovat kolem miliardy dolarů. Vývojem technologií reaktorů nové generace se společnost TerraPower zabývá již více než 15 let. Experti v oblasti jaderné energetiky však varují, že nové reaktory s sebou mohou nést ještě větší rizika než ty tradiční. Zdokonalené stanice budou vyžadovat rychlejší obohacování jaderného paliva, což by mohlo být atraktivní pro různé kriminální elementy, které mají zájem vyvíjet nebezpečné jaderné zbraně. V roce 2011 Bill Gates uvedl, že na rozdíl od obyčejných reaktorů bude TerraPower využívat ochuzený uran, který bude na jedno naplnění fungovat až 62 let.

