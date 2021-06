https://cz.sputniknews.com/20210604/chtelo-to-dat-mu-pesti-vaclav-klaus-okomentoval-kvalitu-novinaru-ceskeho-rozhlasu-14734796.html

„Chtělo to dát mu pěstí.“ Václav Klaus okomentoval kvalitu novinářů Českého rozhlasu

„Chtělo to dát mu pěstí.“ Václav Klaus okomentoval kvalitu novinářů Českého rozhlasu

Bývalý prezident Václav Klaus uvedl, že v rozhovoru pro Český rozhlas měl dát redaktorovi ránu pěstí, a ne pouze předčasně „zbaběle“ odejít. 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T21:00+0200

2021-06-04T21:00+0200

2021-06-04T21:00+0200

česko

luboš xaver veselý

politika

sssr

český rozhlas

václav klaus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13340235_0:0:1439:809_1920x0_80_0_0_ec4bc8a39bc7071a4e5e1ac0f06a1d2c.jpg

V rozhovoru pro televizi XTV bývalý prezident vysvětlil, proč a jak předčasně odešel z besedy, kterou vedl s redaktorem Vladimírem Krocem pro Český rozhlas.„Já myslím, že se trochu mýlí ti komentátoři, kteří to označí „rozčíleně odešel“. Ne, já jsem prostě odešel jako výslovné gesto, jako demonstraci něčeho,“ uvedl Václav Klaus a obratem dodal: „Nemyslím, že jsem byl tak strašně rozčílený. Ale není možné se s něčím takovým smiřovat. Prostě ta podvodnost toho, jak tito kvazi novináři se snaží vést rozhovory, je nepřijatelná.“Bývalý prezident prý dostal velké množství emailů, kde ho lidé podporovali a vyslovovali nesouhlas s pokusy některých novinářů řídit společnost.V rozhovoru pro XTV také uvedl, že se neměl omezit na pouhý odchod ze studia. Uvedl, že situace vyžadovala, aby dal redaktorovi Krocovi ránu pěstí. To ovšem neudělal a po odchodu z Českého rozhlasu toho litoval.„Já jsem samozřejmě pouze zbaběle odešel, protože to chtělo dát tomu člověku pěstí. A já jsem trochu… Když jsem odcházel z toho ČRo, nebyl jsem rozčilený, ale trochu jsem zpytoval svědomí, že jsem to neudělal, že jsem poseroutka. To, že jsem to neudělal, že jsem mu nedal pěstí, je důkaz toho, že jsem trochu hovňousek. Asi stárnu,“ řekl v rozhovoru pro XTV bývalý prezident.StížnostiBývalý prezident Václav Klaus odeslal stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli pořadu Českého rozhlasu, z něhož předčasně odešel. Rozhlas prý šíří nehorázné pomluvy a lži, je zaujatý a silně nevyvážený.„Důvodem těchto dvou stížností je extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu, jakož i přímá účast tohoto veřejnoprávního média v šíření dezinformační kampaně, kterou vůči Václavu Klausovi vedou některé tituly z nakladatelství Economia v kauze tzv. miliard pro Sovětský svaz,“ uvedl dále Klausův Institut.V prohlášení se dále hovoří o šíření pomluv a lží vůči bývalému prezidentovi. V případě Českého rozhlasu si stěžuje na zneužití tohoto média pro šíření fabulací redakcí Hospodářských novin a Aktuálně.cz.Institut následně připojil plné znění obou stížností, které jsou veřejně přístupné na jeho stránkách. Pod oběma stížnostmi stojí podpis Václava Klause.„Lidská zrůda“Rozhovor na Českém rozhlase, jehož se zmíněné stížnosti týkají, proběhl velmi emotivně. Exprezident obvinil novináře, kteří tvrdí, že schválil miliardový dluh Sovětskému svazu, ze lži. Nakonec moderátora pořadu Dvacet minut Radiožurnálu označil za blázna a živý rozhovor po jedenácti minutách předčasně ukončil. Redaktora Kroce, jenž rozhovor s bývalým prezidentem vedl, při odchodu označil za „lidskou zrůdu“.Klaus předtím opakovaně popřel, že by byl odpovědný za půjčku Sovětskému svazu ve výši 1,3 miliardy dolarů v tehdejších převoditelných rublech. Ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že se jedná o útok na jeho osobu ze strany těch, kteří se bojí jeho návratu do politiky. Když se ho moderátor Vladimír Kroc poněkolikáté zeptal, zda o půjčce věděl, Klaus vypěnil.„Hloupí novináři, kteří mají zakryté uši, to pořád nechtějí vzít v úvahu. Vy jste blázen, vůbec mě neposloucháte. Vy opakujete naprosto nesmyslně pořád stejné věci. Vy chcete neustále prohlubovat lži, které jsou proti mně vedeny. Je to trapné a smutné. Divím se, že se nestydíte a že se mi při tom můžete dívat do očí,” opáčil.

https://cz.sputniknews.com/20210604/ovcacek-uzemnil-novinarku-verim-ze-si-pani-redaktorka-odnesla-ponauceni-14729366.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/ruske-mzv-umistneni-na-seznamu-nepratelskych-zemi-je-odvetnym-opatrenim-ne-instrumentem-politiky-14733824.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/analytik-stefec-cilem-utoku-na-babise-je-likvidace-agrofertu-14729584.html

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luboš xaver veselý, politika, sssr, český rozhlas, václav klaus