„Do háje, toto již není republika, ale korzo vojenské techniky.“ SR jako tankodrom NATO lidem vadí

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvatele Slovenska, že v období od 7. do 13. června 2021 je přes území SR naplánováno sedmačtyřicet silničních přesunů... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak informují slovenská média, půjde především o přesun spojeneckých vojáků v rámci cvičení DEFENDER 2021, Atlantic Resolve a Brave Warrior 2021. V období od 7. do 13. června 2021 proběhnou také silniční přesuny techniky Ozbrojených sil SR v rámci Slovenska.Na tuto zprávu zareagovala slovenská politička a bývalá poslankyně NR SR Anna Belousovová. Podle jejího názoru dnešní situace není normální.„Vždyť je to horší než v období studené války. A že vstupem do NATO získala SR bezpečnost a stabilitu,“ ironicky poznamenala autorka statusu.„Ano, stabilně si nám tu jezdí cizí vojska a bezpečně to z Ruska schytáme my, jako první na ráně, kdyby se něco semlelo,“ zaznělo varování od političky.Následně se věnovala finanční stránce záležitosti.Současně poukázala na to, že na Slovensku se budou zmrazovat důchody a čas odchodu do důchodu prodlužovat.Na závěr Belousovová uvedla satirickou poznámku coby návrh, který nicméně potvrzuje smutný stav věcí.K Belousovové se připojili i někteří sledující.„Úřad pověřenců, mylně pojmenován jako slovenská vláda, aportuje a poslušně čeká na povely svého amerického pána,“ zareagoval Otto Dermek.„Po zemi i ve vzduchu,“ uvedl Milan Diabelko a sdílel odkaz na stránku Flighradar 24.V květnu zaměstnanci výrobny slunečnicového oleje v bulharské vesnici Češnegirovo (Plovdivská oblast na jihu země) byli svědky výsadku jednotek NATO na svém vlastním pracovišti. K incidentu došlo 11. května v rámci cvičení.Jednalo o manévry SWIFT RESPONSE 21, kterých se zúčastnili američtí, italští a bulharští vojáci. Scénář cvičení zahrnoval výsadek cizích vojsk na opuštěném letišti. Výrobna se nachází velmi blízko letiště.Podle televizního kanálu 11. května kolem 13:30 přeskočila skupina vojáků vyzbrojených kulomety a automatickými zbraněmi plot závodu a vstoupila do výrobny. Dva zaměstnanci dílny uvedli, že jim vojáci nařídili, aby si sedli, rozdělili se do skupin a prošli všechny prostory závodu.„Bylo to velmi děsivé. Byl jsem velmi vyděšený a půl hodiny jsem nevěděl, jak reagovat. Třásl jsem se strachy,“ řekl jeden ze zaměstnanců závodu televiznímu kanálu.Svědci incidentu nevolali na číslo 112, ale obrátili se na majitele závodu Marina Dimitrova, který v té době na místě nebyl. Podle něj poté okamžitě vyjel na letiště požadovat vysvětlení.1.června se americká armáda omluvila. Prohlášení bylo zveřejněno na webových stránkách velení americké armády v Evropě a Africe. Vysvětlili, že účastníci manévrů se domnívali, že podnik patřil do cvičební zóny, a ujistili se, že nebyly použity žádné zbraně.

