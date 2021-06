https://cz.sputniknews.com/20210604/extremni-nevyvazenost-a-zaujatost-vaclav-klaus-odeslal-stiznosti-na-cesky-rozhlas-kvuli-rozhovoru-14730900.html

„Extrémní nevyváženost a zaujatost.“ Václav Klaus odeslal stížnosti na Český rozhlas kvůli rozhovoru

„Extrémní nevyváženost a zaujatost.“ Václav Klaus odeslal stížnosti na Český rozhlas kvůli rozhovoru

Bývalý prezident Václav Klaus odeslal stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli pořadu Českého rozhlasu. Rozhlas prý... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T17:23+0200

2021-06-04T17:23+0200

2021-06-04T17:23+0200

česko

fake news

sssr

český rozhlas

peníze

václav klaus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13340161_0:133:1440:943_1920x0_80_0_0_a3a24b3794058ceda42db710af97b501.jpg

„Václav Klaus odeslal ve čtvrtek dne 3. června 2021 stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti se skandálním průběhem pořadu 20 minut Radiožurnálu, jehož byl hostem ve středu dne 2. června 2021,“ stojí na stránkách Institutu Václava Klause.„Důvodem těchto dvou stížností je extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu, jakož i přímá účast tohoto veřejnoprávního média v šíření dezinformační kampaně, kterou vůči Václavu Klausovi vedou některé tituly z nakladatelství Economia v kauze tzv. miliard pro Sovětský svaz,“ uvedl dále Klausův Institut.V prohlášení se dále hovoří o šíření pomluv a lží vůči bývalému prezidentovi. V případě Českého rozhlasu si stěžuje na zneužití tohoto média pro šíření fabulací redakcí Hospodářských novin a Aktuálně.cz.„Zapojením Českého rozhlasu do šíření nehorázných pomluv a lží, které se pokusili vyfabulovat zaměstnanci Aktuálně.cz a Hospodářských novin, došlo k porušení poslání této veřejnoprávní instituce, jakož i k jejímu nebezpečnému zneužití,“ sdělil Institut Václava Klause.Institut dále připojil dvě stížnosti. Jedna je směřována Radě Českého rozhlasu, druhá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Pod oběma stížnostmi je podepsán osobně bývalý prezident Václav Klaus.Ve stížnosti pro Radu Českého rozhlasu mimo jiné stojí, že Český rozhlas se způsobem vedení rozhovoru s bývalým prezidentem účastní dehonestační kampaně vůči jeho osobě, kterou rozpoutalo vydavatelství Economia (Hospodářské noviny, Aktuálně.cz).„Způsob vedení rozhovoru v tomto pořadu (Dvacet minut Radiožurnálu, 2. 6. 2021 od 17.05 hod. na stanici Radiožurnál na frekvencích 94,6 nebo 90,9 FM – red) reálně znamená účast Českého rozhlasu v dezinformační kampani, vedené proti mé osobě médii vydavatelství Economia, a.s. Ta dne 25. 5. 2021 spustila lživou dehonestační kampaň, jejíž obsah vyjadřuje titulek obsáhlého článku v Hospodářských novinách „Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 miliardy dolarů Sovětům“. Tato věta a její rozšířené varianty prošly bez jakéhokoliv zpochybnění mnoha médii, přestože je sama v celku i každé její slovo lež. Ve svém důsledku má kampaň za cíl pošpinit a znevěrohodnit nejen mou osobu, ale i samotné počátky naší obrozené demokracie,“ uvedl ve stížnosti Václav Klaus.Bývalý prezident sdělil, že v reakci na článek médií vydavatelství Economia všechny skutečnosti tehdejší doby týkající se údajné „půjčky“ uvedl na pravou míru. Jednou z událostí, kde Klaus vyvrátil tvrzení Hospodářských novin a portálu Aktuálně.cz, byla jeho tisková konference ze dne 25. května.„O to větším šokem pro mě byl průběh mojí diskuse v Českém rozhlase s moderátorem Vladimírem Krocem ve zmíněném pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“. Totálně nepřipravený moderátor se vůbec nezajímal o skutečnou podstatu věci, kterou jsem v pořadu obsáhle vysvětlil, ale agresivně pouze dokola opakoval lži dezinformátorů z Hospodářských novin. Má vysvětlení ho nezajímala. Bylo zřejmé, že cílem moderátora není přispět k objasnění celé pseudokauzy, ale pouze posluchačům vštípit již dříve publikované lži. Pokračovat v diskusi s ním tedy nemělo žádný smysl. Proto jsem svou účast v pořadu předčasně ukončil,“ napsal Klaus ve stížnosti Radě ČRo.„Extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu v předmětné kauze jasně vynikne ve srovnání průběhu a obsahu výše uvedeného pořadu s rozhovorem, který 31. 5. 2021 na stanici iRozhlas vedla s jedním ze spoluautorů pomlouvačné kampaně Lukášem Valáškem ze serveru Aktuálně.cz novinářka Lenka Kabrhelová. Zde se Český rozhlas žádným způsobem nesnažil verifikovat skandální nepravdivá tvrzení Valáška, nekriticky je akceptoval a dále je šíří,“ uvádí dále ve stížnosti bývalý prezident.Václav Klaus v závěru uvedl, že podle jeho názoru došlo ke zneužití tohoto veřejnoprávního média pro šíření dezinformační kampaně.„Lidská zrůda“Rozhovor na Českém rozhlase, jehož se zmíněné stížnosti týkají, proběhl velmi emotivně. Exprezident obvinil novináře, kteří tvrdí, že schválil miliardový dluh Sovětskému svazu, ze lži. Nakonec moderátora pořadu Dvacet minut Radiožurnálu označil za blázna a živý rozhovor po jedenácti minutách předčasně ukončil.Klaus předtím opakovaně popřel, že by byl odpovědný za půjčku Sovětskému svazu ve výši 1,3 miliardy dolarů v tehdejších převoditelných rublech. Ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že se jedná o útok na jeho osobu ze strany těch, kteří se bojí jeho návratu do politiky. Když se ho moderátor Vladimír Kroc poněkolikáté zeptal, zda o půjčce věděl, Klaus vypěnil.„Hloupí novináři, kteří mají zakryté uši, to pořád nechtějí vzít v úvahu. Vy jste blázen, vůbec mě neposloucháte. Vy opakujete naprosto nesmyslně pořád stejné věci. Vy chcete neustále prohlubovat lži, které jsou proti mně vedeny. Je to trapné a smutné. Divím se, že se nestydíte a že se mi při tom můžete dívat do očí,” prohlásil.Klaus trval na tom, že během svého působení v čele federálního ministerstva financí žádnou půjčku Sovětskému svazu neposkytl. Podotkl, že půjčka byla uzavřena měsíc předtím, než se stal ministrem financí. Celá kauza je podle něj „nesmyslným výmyslem aktivistických novinářů Hospodářských novin, kteří stojí na opačné straně barikády“.„Nezkoušejte se mnou hrát tyhle hry, záměrně lžete s ostatními soudruhy z Hospodářských novin, asi k nim patříte do jejich klanu. Vy jste se zbláznil a já v tomhle rozhovoru vůbec nechci pokračovat. Pane kolego, končím, protože myšlenka, že jsme něco tajili, je nesmyslná. S vámi pokračovat nebudu, na shledanou,” uvedl a zvedl se ze židle. Při opouštění studia vyslovil směrem k moderátorovi Krocovi, že je „zrůda lidská“.

https://cz.sputniknews.com/20210604/premier-babis-dnes-prevzal-od-madarskeho-ministra-zahranici-41-tisic-davek-vakciny-proti-covidu-14730801.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/rakousky-kancler-podekoval-rusku-za-vakcinu-sputnik-v-14730302.html

1

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fake news, sssr, český rozhlas, peníze, václav klaus