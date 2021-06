https://cz.sputniknews.com/20210604/facebook-odhaluje-kdy-odemkne-trumpovy-ucty-14734275.html

Facebook sdělil, kdy odemkne Trumpovy účty

Společnost Facebook sdělila, že blokování účtů bývalého prezidenta Donalda Trumpa nebude věčné, omezí se na dva roky se začátkem od 7. ledna 2021. 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T19:31+0200

2021-06-04T19:31+0200

2021-06-04T19:47+0200

„S ohledem na vážnost okolností, které vedly k blokaci Trumpa, předpokládáme, že jeho činy byly vážným porušením našich pravidel, které vyžadují co možná největší trest, který je možný podle nových protokolů. Pozastavujeme činnost jeho účtů na dva roky od data původního pozastavení 7. ledna tohoto roku,“ stojí v prohlášení společnosti.Facebook vysvětlil, že blokace účtů Trumpa po uplynutí dvou let může být prodloužena, pokud experti uvidí „vážná rizika pro veřejný pořádek“.„Až bude pozastavení činnosti definitivně zrušeno, bude v činnosti přísný seznam sankcí, které budou použity, pokud Trump bude dále porušovat pravidla, až do nevratného smazání jeho stránky a účtů,“ stojí ve zprávě.

➗❌➖➕ Je to poprvé v dějinách kdy velké nadnárodní firmy využili situaci a vykašlali se na hnusnou státní vládu a odmítli poslušnost USraelskému hajzlovi Trumpovi a udělali z něho světově směšného školáka, kterému vzali jeho oblíbenou hračku.. Musím říci, že se mi to takto i moc líbilo.. 🤩🤩🇺🇸👎🤮🚾 197

Červenáček Tak "jenom" dva roky... střednědobá praxe... A co na pět let ? Fašistický totáč. To i soudy rozhodují rychleji... 🥀🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 61

